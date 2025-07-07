平價手機推薦2025年7月｜近年用家的購物風氣一轉：有錢也情願花在吃喝旅圢，又或追星買Labubu，看重情緒價值多於物質；至於智能手機等數碼產品，就不再盲目追求貴價旗艦級數，二、三千港元夠用就好，即刻為你推薦2025年7月初最update市況，推薦7部定價$2,000港元+-$500左右、高CP值的平價手機。



Xiaomi 小米 Poco F7 5G｜2千機行高通最強8s Gen 4

Poco是小米針對全球市場，以低定價高規格為賣點的年輕副線，Poco F7搭載了高通全新旗艦級Snapdragon 8s Gen 4流動平台，供高達3.21GHz的CPU主頻，配合Adreno GPU，在安兔兔（AnTuTu）跑分測試輕鬆取得204萬分驚人成績 。比上代F6提升30% ，且在機身設計、影相拍片方面均有顯著提升，更重要是使用了6000mm³ 3D雙通道Iceloop散熱系統，屏幕支援1.5K超解析度及智能幀率，玩手遊絕對不會過熱lag機，加上6500mAh大容量電池提供超長續航力，極度抵用。（市價約$2,380）

Xiaomi 小米 Poco F7 5G｜2千機行高通最強8s Gen 4

POCO F7試相

POCO F7配備雙鏡頭設置，一顆光學防震（OIS）5000萬像素的Sony IMX882主鏡頭+800萬像素的超廣角鏡頭 ，以下是一些實機試相：

小米POCO F7深度實測＋售價｜電競級手機之選 二千餘元超高性價比

小米Redmi Note 14 Pro+ 5G｜2億像素精細拍攝

小米Redmi Note 14 Pro+配置2億像素AI相機系統，採用1/1.4英寸超大感光元件和7片式鏡頭，再加上OIS光學防抖功能，還有800萬像素超廣角、200萬像素微距鏡頭，你根本不會想像到這樣的影相配套，竟來自一部$2000有找的入門機。

小米Redmi Note 14 Pro+ 5G｜2億像素精細拍攝

雖然 Redmi Note 14 Pro+ 在硬件跑分方面不算太「標青」，但在機身防護方面表現不俗，使用鋁合金複合框架、康寧大猩猩玻璃Victus 2、能量吸收海綿橡膠和聚合物緩衝材料，能抵禦2米高的跌落。更有IP68級別的防塵防水認證，很適合帶到去遊山玩水影靚相。（市價約$1,819）

配備2億像素＋OIS及AI拍攝相機系統

Samsung Galaxy A36 5G｜三星最新入門機

Samsung Galaxy 系列最新中階智能手機A56 5G，內置Samsung最新的 AI 技術「Awesome Intelligence」，結合 One UI 7 系統，帶來強大的搜尋和創意工具，能快速識別屏幕上的電話號碼、電郵和網址，還新增了音樂搜尋功能，可辨識環境音樂或用戶哼唱的旋律，支援多種語言，讓搜尋更直觀便捷。配備 5000 萬像素主鏡頭和 10-bit HDR 前置鏡頭，升級的「Nightography」夜拍功能和低雜訊模式，讓用戶在低光環境下也能捕捉細節豐富的影像。 (8+256GB／版本．市價約$2,280）

Samsung 三星 Galaxy A36 5G 配備 5000 萬像素主鏡頭和 10-bit HDR 前置鏡頭

Samsung Galaxy 系列最新中階智能手機A56 5G，內置Samsung最新的 AI 技術「Awesome Intelligence」

榮耀 HONOR 400 Lite｜2千有找1.08億像素鏡頭

HONOR全新400系列入門至中階手系列，定偵最平的HONOR 400 Lite CP值超高，＄1,999親民價登場，配1.08億像素廣角及500萬像素超廣角雙鏡頭、5,230mAh電池及35W快充，支援10倍數碼變焦與AI柔光自拍，6.5吋3,500nit護眼屏幕適合日常影相與追劇。（市價約$1,999）

榮耀 HONOR 400 Lite｜2千有找1.08億像素鏡頭

榮耀 HONOR 400 Lite｜2千有找1.08億像素鏡頭

Nothing Phone (3a) 5G｜簡約型格設計

大賣簡約型格設計的Nothing，最新入門機Nothing Phone (3a) 採用了採用了6.77英寸120Hz Full HD+大尺寸顯示屏，像素密度達到387ppi。升級的玻璃背板和內部結構對稱設計，觸感更加細膩優質，均達到了IP64防水防塵等級。配備了強大的5000萬像素感光元件，加上f/2.0的光圈和2倍光學變焦，可以拍攝細節豐富的遠景照片，在相機、性能、電池等關鍵領域都有大幅提升。如果你想追求特別的外觀，可以考慮Nothing的出品。 (12+256GB｜市價約$2,560）

Nothing Phone (3a) 有兩種顏色選擇

版面設計同樣簡潔

紅米 Redmi Turbo 4 Pro 5G 哈利波特版

如果你喜歡一些特別聯乘版手機，一定要留意 REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版，它採用了獨特的斜切DECO設計，表面印有懸浮式《哈利波特》人物剪影，亦內置了專屬「HP」主題壁紙設計，各種icon圖標設計亦以魔法為主題，從內到外都是為「HP」迷而設。

REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版（REDMI紅米手機）

就算不計聯乘元素，REDMI Turbo 4 Pro 硬件配置也不俗，它配備6.83吋1.5K屏屏，搭載驍龍8s處 Gen 4 處理器。前置2000萬素／後置5000萬像素主攝／800萬像素超廣角組合。手機內置7550mAh大容量電池，並支持90W快速充電。（留意此機沒有香港行貨，市價約$2,799／非聯乘一般版行貨約 $2,000)

+ 7

REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版發布 6.83吋屏+90W快充魔法超驚艷

Vivo Y39 5G｜平價機玩Ultra級機背設計

Vivo 也是國產android機中有一定捧場客的品牌，新入門5G手機 Vivo Y39 5G 主打大電量和軍規防護，配備6.68吋螢幕、高通Snapdragon 4 Gen 2處理器、6500mAh電池（支援44W快充）和5000萬像素主鏡頭。 還具備IP64防塵防水、濕手觸控和MIL-STD-810H軍規防護認證。更值得一提是不足2千的身價，支援多項AI應用，如路人消除、照片增強和螢幕翻譯。不過記者最喜歡它的機背有點像國產手機頂配的「Ultra級」鏡頭設計，平玩貴價風格。(8+256GB／市價約$1,998）

Vivo Y39 5G｜平價機玩Ultra級機背設計