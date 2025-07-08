林超英教一招輕鬆降溫　免開冷氣！網民錯重點：插頭錯誤示範

林超英教一招輕鬆降溫｜剛經過最熱的小暑，天文台錄得攝氏 34.3 度的高溫。前天文台台長林超英再次在 Facebook 分享不開冷氣的降溫方法，比起環境高溫，身體溫度竟能低兩度。不過，網民在佩服之餘，更錯重點發現有一個錯誤示範。



林超英在 Facebook 分享，在家工作的時候，用測溫器測試擋住陽光的窗簾約 35 度，而室內溫度約 33 度，身體有出現微汗。為了要降溫，出動一把 15cm USB風扇，再測試汗衣上的溫度，約只有31度，比起室溫低了兩度。

就算大家難以像林超英一樣不開冷氣，他也分享過一個開冷氣也能慳電的方法。可以改用一級能源效益標籤的冷氣機，同時把冷氣溫度調校到 27 度，再開一把風扇來製造氣流。結果由2023年5月用電438度，變成2024年5月用電203度，一下把用電量減少一半以上。令人更驚起的是，今年五月的電費單更看到用電量跌到149度，只剩2023年用量的三分之一。

網民在貼文中留言，發現林超英分享的圖片中，正在為 USB 風扇供電的插座，一次過正在為4個電器供電，有網民指這是錯誤示範，不應在一個插座中為多個電器供電。其實想計算插座的供電上限，可以使用「13A x 220V＝2,860W」公式，當插座上的電器功率接近 2,860W，就不能再往插座插上任何電器，以免超負荷。因此，光看圖片並不一定知道這是錯誤示範，但當然如果可以一個插座為一種電器供電是最好。