英國女TikTok警世：吸塵機唔好長插電　故障短路起火燒燬全屋

吸塵機故障短路起火｜很多人都會把吸塵機長時間插在電源上，以方便隨時可以使用。近日，英國一位即將為人母的女子（Tanya Bennett），透過TikTok分享，提醒千萬不要長時間將吸塵機插電。正因家中吸塵機長時間插電而導致起火，結果令整間屋子在大火中幾乎被吞噬，所幸她的三隻愛犬最終獲救，無人喪生。



事發當日，Tanya 正在外工作，吸塵機雖然並未開機使用，但電源插頭卻已經插著牆上超過18小時。沒想到就在她不在家的時候，吸塵機突然因內部電路故障而起火，造成客廳瞬間陷入火海，濃煙快速蔓延至整間屋子。鄰居見狀立刻通報消防，最終順利將被困家中的三隻狗救出。不過，當 Tanya 回到家時，眼前的景象讓她幾乎崩潰。她表示：「整個客廳好像被黑煙噴灑過一樣，從天花板到地板無一例外，所有家具、牆面、衣物、樓梯甚至窗戶都被煙燻得烏黑一片。」

透過她在Tiktok上分享的影片，可以看到沙發變成了灰黑色，電視櫃融化變形，衣櫃中的衣物全數被煙塵染黑。她透露，家裡除了廚房之外，每一個房間都遭到不同程度的破壞。廚房之所以倖免，是因為門緊閉，濃煙沒有第一時間蔓延進去。整棟房屋如今已無法居住，她只能暫時搬進臨時安置的住所，而三隻狗也被迫送往朋友家寄養。

事後，Tanya 表示那晚只是清完地板後沒把插頭拔掉，完全沒想到它會在靜止狀態下自燃。她強調，希望透過這次的經驗警醒大眾，別再以為電器只要沒開機就沒事，請一定要拔掉插頭，即使是認為最無害的家電，也有可能變成奪走家園的火種。

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她的TikTok影片迅速在網上瘋傳，短短數日已吸引超過一千一百萬次觀看，超過四十萬個讚與數萬則留言。根據事後調查，起火的主要原因很可能是吸塵機內部積聚的塵埃與電路接觸導致短路，進而引發高溫與火苗。當地消防指出，許多家用電器雖然在未開機的狀態下看似無害，但只要長時間處於插電狀態，電路仍可能受到電壓不穩、過熱、或塵埃積聚影響，尤其是在機器內部積聚大量微細灰塵時，這些粉塵在高溫情況下極易成為助燃物，加速火勢蔓延。

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除了拔掉吸塵機插頭這一項最基本的防火措施，專家亦提供兩點用電安全貼士。首先是勿將多個高功率電器共用同一電源，包括拖板，如電暖爐、微波爐、吹筒等皆屬高耗能電器，若同時接入單一插座，極可能造成電路負荷過重，引發電線過熱甚至起火。

其次是，定期檢查與清理家電內部，如冷氣濾網、吸塵機塵袋等部位，積塵若未清理，不僅影響機器效能，更是潛在火災風險來源。許多火災案例皆因灰塵積聚加上電熱而引爆，若能勤於保養與維護，將能大幅降低火災機率。