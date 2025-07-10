Apple Back To School 2025/學生優惠2025｜Apple 大專生優惠終於推出，由即日起至9月30日，各大專院校的師生可以在 Apple 教育商店，使用教學優惠入手MacBook、iPad、iMac 等 Apple 產品，以優惠價購買更可以獲得 AirPods 或合資格配件。



買Mac、iPad送AirPods

使用教育優惠購買 Mac、iPad 的話，可以選 AirPods 4、Apple Pencil 或加購換取其他產品，加上折扣的話，等於節省更多。購買iPad的話，可以加$400 換AirPods 4 主動消噪型號、加$750換AirPods Pro 2，或加$1000～$1600換各款Magic Keyboard。各款贈品的升級換購價可以參考：

教育優惠

所有在學及已獲取錄的大專院校學生，以及各年級的教職員。都可以在Apple教育商店找尋優惠。所有合資格產品的價格均會帶有這個「教育優惠標誌，以作識別。合資格產品包括：Mac、iPad 及指定配件、顯示器、AppleCare+ 服務計劃適用於 Mac、AppleCare+ 服務計劃適用於 iPad。