小米全新台式淨飲機　真沸騰技術＋獲母嬰級認證　只售這價格

米家台式淨飲機涼白開版獲得了母嬰級淨水認證，主水路無雙酚A，出水水路無硅膠，淨水產水率高達74.1%，遠高於國家一級水效標準。



小米近日推出了一款全新的米家台式淨飲機涼白開版，產品在淨水技術上進行了全面升級，為用戶提供更健康、更高效的飲水體驗。

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它採用了創新的專利智能沸壓技術，實現管內100℃真沸騰，搭配專利熱交換技術，讓開水急速降溫，提供40℃~100℃的廣域溫區，滿足不同用戶的飲水需求。此外，這款產品搭載100G大通量RO反滲透技術，0.0001μm高精度過濾，搭配PPC複合濾芯，能有效濾除細菌、病毒、重金屬等有害物質，並吸附異色、餘氯和異味。

它還配備了4L原水箱+1.8L廢水箱，廢水不迴流，避免濃縮水二次污染。1.2L獨立純水箱配備UV持久殺菌技術，有效去除大腸桿菌。新品還配備了5英寸炫酷彩屏，水溫、杯量、模式、進出水質和濾芯狀態一目瞭然。用戶還可以通過米家App定製專屬飲水方案，支持NFC隨心貼綁定身份，並可在40℃~95℃溫區內精細調節1℃。

目前已在京東平台開啟預約，售價2699元人民幣，使用95折券後價格為2564.05元人民幣，將於北京時間7月15日0點正式開售。

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