蘋果暗藏殺手鐧 可折疊iPad喊停 卷軸式專利或革新平板形態
撰文：快科技
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近期有消息稱蘋果可摺疊iPad項目已被無限期擱置，但蘋果似乎並未放棄對屏幕顯示技術的探索與創新。
最新曝光的一項專利文件顯示，蘋果正在悄悄推進一種全新的未來方向——卷軸式iPad。
據報道，蘋果的這項專利描述了一種可以將屏幕「捲起來收納」的裝置設計，該設備展開時可呈現大屏幕視覺效果，而攜帶時則可縮成一個精巧的外形。
這項專利早在數月前就已申請，但直到最近才引起外界關注。
這種卷軸式屏幕與目前主流的摺疊屏幕有本質區別，它不依賴鉸鏈摺疊，因此理論上可以避免摺疊設備常見的摺痕問題。
專利中提到，這種技術可能應用於多種設備，包括手機、平板、手錶，甚至是具有摺疊功能的筆記本電腦。
專利內容顯示，蘋果為實現這種設計，已經深入研究如何通過精密機構展開與收納柔性屏幕，同時避免對屏幕造成損害。
不過專利不等於產品上市，雖然摺疊iPad遙遙無期，但傳聞中的摺疊iPhone似乎仍在穩步前進。
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