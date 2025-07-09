蘋果暗藏殺手鐧　可折疊iPad喊停　卷軸式專利或革新平板形態

近期有消息稱蘋果可摺疊iPad項目已被無限期擱置，但蘋果似乎並未放棄對屏幕顯示技術的探索與創新。



最新曝光的一項專利文件顯示，蘋果正在悄悄推進一種全新的未來方向——卷軸式iPad。

最新曝光的一項專利文件顯示，蘋果正在悄悄推進一種全新的未來方向 —— 卷軸式 iPad。（patentlyapple）

據報道，蘋果的這項專利描述了一種可以將屏幕「捲起來收納」的裝置設計，該設備展開時可呈現大屏幕視覺效果，而攜帶時則可縮成一個精巧的外形。

這項專利早在數月前就已申請，但直到最近才引起外界關注。

這種卷軸式屏幕與目前主流的摺疊屏幕有本質區別，它不依賴鉸鏈摺疊，因此理論上可以避免摺疊設備常見的摺痕問題。

這種卷軸式螢幕與目前主流的折疊螢幕有本質區別，它不依賴鉸鏈折疊，因此理論上可以避免折疊設備常見的摺痕問題。（patentlyapple）

專利中提到，這種技術可能應用於多種設備，包括手機、平板、手錶，甚至是具有摺疊功能的筆記本電腦。

專利內容顯示，蘋果為實現這種設計，已經深入研究如何通過精密機構展開與收納柔性屏幕，同時避免對屏幕造成損害。

不過專利不等於產品上市，雖然摺疊iPad遙遙無期，但傳聞中的摺疊iPhone似乎仍在穩步前進。

延伸閲讀：YouTube放棄支援7款舊iPhone iPad｜無法DL冇更新 舊機要咁樣睇片（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】