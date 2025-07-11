蘋果將推出平價版MacBook？近日，多位消息人士與知名分析師接連披露以上消息，指MacBook手提電腦將推出定價約499至599美元的平價版本，，並計劃在2025年底或2026年初正式面世，這項消息對許多期待入手MacBook，但苦於價格高昂的用戶而言，無疑是一大福音。



這款被外界稱為「MacBook SE」或「MacBook Lite」的機型，預計將配備約 13 吋的螢幕，大小與現有的MacBook Air相近，但最大特色在於其核心不再使用Apple的M系列晶片，而是首度搭載用於iPhone的A系列晶片──A18 Pro。這種設計意味著該機將更輕巧、更節能，甚至可能無需風扇系統，以靜音、低溫的特性，成為學生、輕度商務或日常辦公用戶的首選。

若從規格來看，A18 Pro其實並不遜色。採用台積電第二代3奈米製程打造的高效能晶片，具備六核心CPU與六核心GPU，同時搭載16核心神經網路引擎，能處理AI任務與多媒體應用。在Geekbench的跑分中，其單核表現甚至已能與M1晶片比肩，若用於日常上網、文書處理、串流影音或輕量影像編輯，應付起來可說游刃有餘。雖然多核性能仍不及M4或M3，但對於大多數入門用戶而言已足夠實用。

關於外觀設計，這款新MacBook傳聞會比MacBook Air更薄更輕，接近早年12吋MacBook的設計。儘管MacBook Air已屬於輕薄系列，但透過使用A系列晶片，Apple將可進一步簡化內部散熱與主板架構，降低機身厚度與重量。除了機身更為緊湊，外界也預測Apple將延續iMac的設計，為這其提供多種繽紛色系，包括銀色、藍色、粉紅色與黃色，與目前的MacBook Air或Pro系列做出區隔，吸引年輕消費族群。

在記憶體與儲存方面，考慮到A18 Pro本身已支援Apple Intelligence人工智慧功能，最基本也會配備8GB RAM，但不排除Apple會採用與現有Mac一樣的16GB基準，使其在多工處理與應用反應更順暢。儲存容量則可能從256GB起跳，以與現有產品區隔，又保有一定競爭力。

不過，部分高階功能將有所取捨，例如A18 Pro不支援Thunderbolt協議，因此該款MacBook僅會搭載標準的USB-C埠，並限制在10Gbps傳輸速度，也只支援一部外接螢幕。

售價方面，目前M4版本的MacBook Air起價為999美元，根據業界估算，這部平價版MacBook價格將落在599至699美元之間（約$5,500）。這個價格將直接挑戰高階Chromebook與Windows入門手提電腦，甚至與iPad Air相當，也為許多想要用macOS系統但預算有限的用戶提供全新選擇。

根據分析師郭明錤的預測，這款低價版MacBook將於2025年第四季末進入量產階段，最快可於2026年春季正式亮相。若屆時如期推出，這部手提電腦可能會成為Apple近年來最具話題性的產品之一，甚至改變目前Mac產品的價格結構與消費者選擇模式。