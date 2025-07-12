把食物放入微波爐加熱，對許多人來說是日常的一部分。不過，很多人會忽略一個看似微不足道、卻極為關鍵的步驟。根據食品安全專家的警告，這個小小的疏忽，很可能讓你面臨食物中毒的風險，甚至造成嚴重後果。



攪拌食物｜確保食物均衡加熱

這個關鍵步驟，其實就是「攪拌」。聽起來再簡單不過，但在實際操作中，很多人往往在食物放入微波爐加熱後，沒進行任何攪拌就直接食用，殊不知這樣的加熱方式可能會造成食物內部溫度不均，導致部分區域未達到足夠高的溫度來殺死藏匿其中的細菌。

美國南佛羅里達大學公共衛生學院的微生物學家Jill Roberts博士指出，要安全地再加熱食物，內部溫度必須達到攝氏74度，這是科學研究證實能有效殺滅冷藏保存期間滋生的致病微生物的最低標準。如果只是外層加熱過熱、中心仍冷或微溫，就成為細菌存活與繁殖的溫床。

微波爐本質上是透過讓分子振動產生熱能來加熱食物，其中水分子是最有效率的能量傳導媒介。然而，並不是所有食物中的成分都能平均吸收熱能，因此加熱結果常會出現外熱內冷、不均勻的現象。這也是為何建議在微波前加入些許水分，並在加熱中途或之後攪拌，以幫助熱能平均分布。

加熱不足會造成腸胃炎及食物中毒

美國公共健康標準機構NSF的資深微生物學家Lisa Yakas補充說，即使只是食物中一小部分沒被加熱到安全溫度，也可能含有足以導致疾病的致病菌。例如沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌與空腸桿菌，這些常見的食源性病菌在加熱不足的情況下依然有極高機率存活，進而造成腸胃炎、食物中毒，甚至重症併發。

微波爐中叮雞蛋和膠樽都會有爆裂及引起火花的風險。(NITE)

必須認真加熱的「高危」食物

至於哪些食物風險最高？根據專家與食品法律顧問Jason Reese的說法，那些多層次結構的料理最容易出問題，例如千層麵、焗烤通心粉，這些料理內部往往密實厚重，加熱不易均勻。此外，富含蛋白質的食物如蛋類、海鮮、肉類，以及澱粉類如米飯、馬鈴薯、義大利麵等，也特別容易在內部形成冷點。湯類、濃稠醬汁等看似容易加熱，其實若未攪拌，底部常常也未達標準溫度。

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所以，正確的微波加熱步驟應該包括幾個環節：首先確保食物放在適合的容器中，加熱前可以加入少量水分；設定時間時，應依照食物類型與份量選擇足夠的加熱時間；途中或結束時，務必攪拌一次，確認整體溫度達到74°C以上，最後，若有需要，可用食物溫度計確認核心區域的溫度是否符合安全標準。