傳 OpenAI 即將推出自家開發的 AI 網頁瀏覽器，隨即引起極大關注。雖然 Google Chrome 目前是全球最主流的瀏覽器，市佔率超過三分之二，但 OpenAI 的新瀏覽器有望從根本上改變用戶使用搜索引擎的方式，光是可以在所有的網頁上使用 AI 功能這一點，已經吸引到不少人使用。



這款即將推出的瀏覽器預計會在未來幾週內登場，具體名稱尚未公布，但據悉，它將以 Chromium 為基礎打造，這是一個 Google 開源的瀏覽器架構，也正是 Chrome、Edge 與 Opera 等瀏覽器的核心。

與傳統瀏覽器不同，OpenAI 瀏覽器的設計理念不再僅是提供頁面導覽與搜尋入口，而是進一步強化「AI 助理」角色，透過類似 ChatGPT 的對話介面，讓使用者無需進入多個網站，也能完成資訊查找、表單填寫、甚至線上預訂等操作。這種互動方式不僅簡化流程，也意味著使用者的行為將更集中於 OpenAI 的平台，從而大幅減少對傳統搜尋引擎與廣告平台的依賴。

根據目前公開資料，OpenAI 的瀏覽器將具備直接整合 AI 模型的能力，也可能優先支援 OpenAI 自家語音模型與圖像模型的擴展應用，打造跨模態互動體驗。由於其背後擁有龐大的用戶基礎與 GPT 模型的強大支援，未來也可能納入語音控制、影片摘要、即時翻譯、甚至是視障輔助等創新功能，進一步拓寬瀏覽器的應用場景。

OpenAI 瀏覽器預計先在MacOS中可以使用，Windows 將在 Mac 機版本推出後的數周後再推出。香港用家預計也要如使用 ChatGPT 一樣，需要開 VPN 才能用到。