即將登場的 iPhone 17 系列距離正式發佈僅剩不到兩個月之際，最新的爆料終於揭示了今年新機的配色陣容。根據知名爆料人 yeux1122 所發布的資訊，Apple 預計將為 iPhone 17 和新登場的 iPhone 17 Air 提供多種新色選擇，連旗艦級的 Pro 機也有新的配色，不再是鈦金屬色。



爆料人@yeux1122 曝光了一組據稱來自 iPhone 17 系列的鏡頭環零件，這些零件正是用於保護鏡頭鏡面周圍的重要組件，且通常會採用與機身顏色一致的設計。透過這些顏色環的排列與色調判斷，外界得以提前窺見 iPhone 17 與 iPhone 17 Air 的可能顏色選擇。

根據目前消息，iPhone 17 將提供黑色、藍色、綠色、紫色與銀色共五種配色。這樣的組合與過去幾代 iPhone 保持一致，延續了 Apple 慣用的清新配色。其中紫色與綠色應該較矚目，尤其綠色版本曾於 iPhone 13 系列中頗受歡迎，而紫色則是近年 Apple 屢試不爽的熱門選擇，銀色與黑色則屬經典色調。

另一方面，全新推出的 iPhone 17 Air 則預計會有黑色、淺藍色、淺金色與銀色四種配色。從命名來看，iPhone 17 Air 很可能是Apple針對輕薄設計與價格門檻所推出的新產品線，並與過去的 iPad Air 系列概念相呼應。相比 iPhone 17 主打年輕與活潑色調，iPhone 17 Air 的配色更加中性，淺藍與淺金這兩款顏色，略帶 Apple 過去在 iPad、iMac 等產品上常見的「粉霧感」設計風格。

值得注意的是，最新消息顯示，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 預計將推出一款全新「天藍色」配色。這個顏色不僅與 M4 MacBook Air 的代表色形成呼應，也有可能取代目前 iPhone 16 Pro 所採用的沙漠鈦金屬色系，成為新一代的主打色。（同時也很大機會是炒價最好的顏色）