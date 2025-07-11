PS5/Steam《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yōtei) 作為索尼互動娛樂（SIE）下半年最受矚目的自家鉅作，在今早（11日）舉行的State of Play節目中，知名工作室 Sucker Punch 正式公開了《Yotei》的實機遊玩 Gameplay 與系統深入介紹，並同步宣布將推出一系列黃金限量版PS5主機與周邊設備！同系上一代《對馬戰鬼》在香港人氣極高，很多hard core 玩家都極之期待，如果不想錯過一系列限定版，就要留意預售日期了。



遊戲內容全面進化 復仇旅程再現武士浪漫

《羊蹄山戰鬼》預計於2025年10月2日獨家登陸 PlayStation 5 以及S team 平台。故事圍繞日本民間傳說中的「怨靈」展開，女主角「篤」為報家仇，毅然重返故鄉，誓要討伐「羊蹄六人幫」，讓亡魂得以安息。雖然記者都很擔心索尼還是有點WOKE，新作轉用女性主角「篤」，而且也不是《劍星》那類model身材美女，不過因為本作舞台為古時日本北方邊疆（即如今的北海道），是一個充滿個人色彩的復仇之旅，女主角不漂亮也是合理的，也令人期待其打鬥方面的表現。

《羊蹄山戰鬼》公開20分鐘實機gameplay畫面

根據兩位製作人公開的實機影片，本作的自由度似乎相當高，並表示會大幅升級劇情深度與戰鬥系統。玩家可隨心探索蝦夷大地、回味主角童年回憶。

大量武器自由使用

「篤」在戰鬥中靈活切換多種武器（如日本刀、長槍、鎖鐮、大太刀、雙刀），體驗如經典武士電影般俐落致命的對決。篤還能利用苦無、炸彈、目盲粉等忍者道具，展現多元戰鬥風格。

「篤」在戰鬥中靈活切換多種武器（如日本刀、長槍、鎖鐮、大太刀、雙刀）

「篤」在戰鬥中靈活切換多種武器（如日本刀、長槍、鎖鐮、大太刀、雙刀）

學技能還是學忍術

上文已提及遊戲重心是尋找出仇人報仇，所以打聽敵人行蹤就變得目當重要，比如詢問出敵人「惡鬼」情報，玩家就要進入戰爭區域跟強大的武士型敵人戰鬥，並獲得技能；詢問「狡狐」情報則會進入潛行類的行動，並學習忍術。

+ 1

遊戲內建多種探索與支線任務，鼓勵玩家自由發掘地圖秘密，透過卡片紀錄每段冒險，逐步揭露角色故事與成長歷程。而遊戲內的賞金系統也很有趣，每成功討伐一位「羊蹄六人幫」成員，「篤」自己的懸紅金就會增加，將會有更多敵人來攻擊玩家。而相反「篤」也可以接任務捉犯人，賺取金錢升級。

營地系統則整合角色互動與升級機制，讓探索與成長緊密結合。多樣化的甲冑、護符、外觀自訂，讓每位玩家都能打造專屬戰鬼形象。而在蝦夷廣闊的舞台上，會有一些名為「靜思祭壇」的地點，「篤」可以解鎖新技能，繪製地圖方便行動。

三大電影模式｜黑澤明mode型到出汁

《羊蹄山戰鬼》提供豐富的影音體驗，包括與黑澤明導演公司合作的「黑澤模式」黑白懷舊風格，以及導演三池崇史、渡邊信一郎親自監修的電影級畫面與Lo-Fi音樂模式，完整重現日本武士片浪漫。

《羊蹄山戰鬼》提供豐富的影音體驗

黑澤明模式

三池崇史模式

渡邊信一郎模式

此外，遊戲也不一定要「急急腳」完成主線任務打爆機，舞台非常之廣，有很多隱世景點等你發掘，在影片中「篤」甚至可以凡浸溫泉呢。

著名作曲家乙羽柊滿領銜製作配樂，融合東西方音樂元素，營造獨特氛圍。遊戲支援完整日文配音與字幕，從細節到精神都向經典武士文化致敬。

著名作曲家乙羽柊滿領銜製作配樂

黃金限量版PS5主機與周邊同步亮相

本次官方同步公開《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機同捆組，包含特製主機、控制器與遊戲，另有PS5（Slim版）、PS5 Pro主機專屬護蓋，以及黃金限量版DualSense無線控制器。《羊蹄山戰鬼》10月2日正式登場，一系列限量周邊將於稍後公布發售日期、價格及預購細節，敬請期待！

《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機同捆組

PS5（Slim版）、PS5 Pro主機專屬護蓋