Marshall Middleton II Kilburn III 藍牙喇叭評測｜Marshall 藍牙喇叭好賣到出現大量翻版絕非好事，但也證明這個以結他舞台擴音器外觀為念、音色澎湃底音強勁的藍牙喇叭系列，確是深得用家歡心。今日我親自試用了 Marshall 最新推出的兩款藍牙喇叭：便攜系列的 Middleton II 以及經典中型機的第三代產品 Kilburn III，分享我的第一手使用體驗。



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左起：Marshall Middleton II、Marshall Kilburn III 藍牙喇叭（鍾世傑 攝）

Marshall Middleton II：全方位升級的便攜音箱

Marshall 最標誌性、能夠一手拿起、放入背包帶出戶外的機款叫 Emberton III，它的尺寸和音量適合單人使用，而 Middleton II 則是大了一圈的版本，適合戶外聚會使用、十數人開派對、BBQ。拿起 Middleton II 的第一感覺就是它的分量十足但不過重，手感相當紮實。仿荔枝皮裂紋軟膠包裹的機身不僅質感出眾，而且握在手中有種安心感，即使不小心滑手，相信也能抵擋一定的撞擊。

機頂有標誌性的金色圓型5方向操作鍵，可上／下／左／右／按壓操作，另有LED燈電量顯示，以及有防水能力的實體電源／藍牙連接／高音／低音控制鍵。

+ 1

試播音樂，Middleton II 果然是適合多人共享的機種，出色的 360° 環繞立體聲效果讓我放在哪個位置都能聽到清晰而立體的聲音，清晰響亮而不失真，完全能夠滿足十多人的戶外聚會需求。而且要大讚其機頂操作panel，金色圓型操作鍵夠大粒，反應靈敏且精準。我也試用了共新增的免提功能，通過視訊通話時對方表示聲音清晰度很高，而Middleton II雖然賣低音，但視像通話時對方的人聲也非常清楚。

Marshall Middleton II 仿荔枝皮裂紋軟膠面機身防撞又有型，金屬網面及金色logo字設計勁型。（鍾世傑 攝）

其 IP67 防塵防水等級和電源分享功能也特別適合喜歡戶外冒險的旅行者，隨機附送的手帶我也實際試用了一下，材質結實耐用，安裝拆卸都很方便。掛在手上外出時，走路甚至輕跑都不會甩動，確實增加了便攜性。如要說弱點，它的尺寸及重量略為影響便攜性，適合自駕／單車旅遊多於放入背包。

Marshall Middleton II 隨機附送的可拆手帶用料堅韌，型像勁cool。（鍾世傑 攝）

其超長電池續航由20小時大增至30小時，Middleton II 特別適合需要長時間戶外使用喇叭的音樂愛好者，我從早上八點開始播放音樂，到晚上十點電量顯示仍有超過一半，足見其宣稱的30小時續航並非誇大。實測充電速度也確實如官方所說，大約3小時就能充滿。整體表現的確是一次真正的換代升級。

Marshall Middleton II

特點1：電池續航力｜由 20+ 小時大幅提升至 30+ 小時，增長近 50%

特點2：充電速度｜從 4.5 小時縮短至 3 小時充滿

特點3：新增麥克風功能｜加入內置麥克風支援免提視像通話

特點4：支援 LE Audio｜藍牙 5.3 提供低功耗音訊技術，音質更佳更慳電

特點5：電池保存模式｜延長電池壽命

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音效： 真立體聲，45Hz-20kHz 頻率響應，最大 91 dB 聲壓級。

驅動單元： 2 個 3 吋低音單元，2 個 0.6 吋高音單元。

功放： 2 x 30W（低音單元），2 x 10W（高音單元）。

連接性： 藍牙 5.3，3.5mm AUX 輸入，支援 Marshall 應用程式。

電池： 30+ 小時播放時間／20分鐘快速充電 = 5 小時播放

耐用性： IP67 防水防塵

尺寸： 230 x 98 x 110 mm

重量： 1.8kg

售價$2,499/機身顏色：黑金／奶油白／2年保養服務



Marshall Kilburn III ：重新定義經典

經過近七年的等待，Marshall 終於推出了 Kilburn 系列的第三代產品 Kilburn III；它延續Marshall 經典復古風格，外觀時尚，辨識度高；對傳統 Marshall 風格有情懷的音樂發燒友也會特別喜愛其經典外觀設計。

相比起專為戶外使用而設的 Middleton II，Kilburn III 的體積和重量也大了圈。雖然2.8 kg 的重量和較大的體積（273 × 150 × 169 mm）限制了其便攜性，但亦因如此，才能夠擁有50 小時超長電池壽命，而且拿起來的感覺卻出乎意料地平衡，這要歸功於它精心設計的結他背帶。我試著背著它在家中走動，即使是2.8kg的重量，也不會感到特別吃力。

Kilburn III 強大的音量輸出和精準的音質表現，適合放置在客廳或臥室作為主要音響設備。放在我家客廳角落試聽時，中低音的厚實度令人驚艷，特別是播放搖滾樂時，鼓點和電吉他的質感非常鮮明。調高音量後，即使是40平方米的空間，音樂依然能夠均勻地傳遍每個角落而不失真。

Kilburn III 特別適合家居音樂愛好者，其強大的音量輸出和精準的音質表現

3代另一個重大改良，是全新的機頂panel，增加播放控制開關、電源開關、實體控制旋鈕，確實帶來很好的使用體驗，調節高低音時那種機械式的阻尼感非常舒適，比觸控式操作更精準。特別喜歡新增的 M 鍵預設功能，可以快速切換到自己調校好的音效設定。

+ 2

電池續航方面，我連續使用了三天，每天約5小時，電量依然有剩餘，50小時的續航宣稱看來並非誇張。這讓我能夠自由地將它放在家中任何位置，不受電源線的限制。適合需要在固定場所（如小型派對、工作室）內自由擺位播歌，長時間使用也不必駁電線或頻繁充電。

Kilburn III 特別適合家居音樂愛好者，其強大的音量輸出和精準的音質表現

Marshall Kilburn III

特點1：超凡電池壽命｜驚人的 50 小時電池續航，幾乎是上一代的三倍

特點2：優化操作介面｜增加了播放控制開關、電源開關和預設快捷 M 鍵，操作更直觀

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音效：360° 真立體聲，動態音量，45Hz - 20kHz 頻率範圍

驅動單元：1 個 4 吋低音單元，2 個 2 吋全頻喇叭

功放：1 x 30 瓦 D 類功放（低音單元），2 x 10 瓦 D 類功放（全頻喇叭）

連接性：藍牙 5.3，Auracast，3.5mm AUX 輸入

電池：50+ 小時播放時間、3小時完全充電｜20分鐘快充可用 8 小時

防水等級：IP54

尺寸：273 x 150 x 169 mm

重量：2.8kg

售價：$2,899/機身顏色：黑金／奶油白／2年保養服務

總結：如果你常在戶外活動，又重視音質和便攜性，Middleton II 絕對值得你的$2,499投資。而若你主要在家中或固定場所使用，追求更強勁的音效和更長的電池壽命，那麼 Kilburn III 的$2,899則是相當合理的選擇。



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