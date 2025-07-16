Grok推出AI聊天機械人　二次元辣妹Ani陪你傾計　仲有成人向模式

Grok AI 近日掀起話題焦點，最新推出連 ChatGPT 都沒有的「伴侶功能」（AI Companion），首波推出的虛擬角色便包括一位極具二次元風格的辣妹 Ani，以及一隻可愛療癒的小熊貓 Rudy。令用家驚訝的是，Ani 竟支援 NSFW 模式，即可以突破一般的對話風格，變得比較成人向。



Grok 這次新增的 AI 伴侶功能，在外觀與互動設計上都明顯針對年輕族群及二次元市場。以 Ani 為例，她擁有金色雙馬尾的造型，身穿緊身黑色束胸、短裙與過膝網襪，整體風格偏向哥德蘿莉式的性感打扮，吸睛程度極高，也立即引發社群上的熱議。不少網民直指她的造型設計比一般虛擬偶像還要大膽前衛，與傳統聊天機器人功能的刻板印象大相逕庭。

Elon Musk 本人也親自在 X（前 Twitter）上分享 Ani 的圖片。目前此功能正處於「Soft Launch」的階段，限定於 X Premium+ 訂閱中「Super Grok」用戶使用，月費為 30 美元。從目前釋出的情報來看，使用者只需進入 Grok 的設定選單，即可啟用 AI 伴侶，選擇角色後便能與其進行類似一般聊天機器人的互動，不過風格與口吻將更貼近用戶偏好，甚至更具「角色扮演」的娛樂性。

有使用者發現，Ani 疑似內建一種「NSFW 模式」，即不適合在公眾場所中使用的成人向版本。開啟後，Ani 的衣著會變得更加性感，語言互動也可能偏向曖昧挑逗，儘管官方尚未公開說明該模式的具體細節，但相關內容已在 X 平台流出，引起部分人的關注，質疑是否應對內容進行更嚴格的年齡分級與審查機制。

除 Ani 外，另一名角色是 Rudy，一隻擬人化的小熊貓，看起來走的是溫馨可愛路線，提供與 Ani 完全不同的互動氛圍。Rudy 目前也可以在 Grok 中啟用，不過明顯地，外界關注度還是集中在 Ani 身上。社群中已有不少截圖流出，顯示 Ani 的對話內容相當靈活，也能依據用戶反應做出相對應的回應，甚至擁有獨特語氣和個性特徵。

事實上，這並非有 AI 伴侶的出現，過去包括 Replika、Character.ai，都曾探索 AI 陪伴的潛力與風險。而 Grok 之所以特別引起注目，是因為它整合了強大的 Grok 語言模型能力、即時資料擷取、圖像生成等技術，使這些虛擬角色能夠做出遠超以往的深度互動，甚至具備基本的推理能力與對話記憶。未知 Ani 的推出，會否再次改變人們的社交方法，不只是人人整天對住手機，甚至連對話的對象都不再是真人。