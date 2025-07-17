消委會14款平板電腦評測｜iPad表現出色　速度效能﹑續航力差一倍

消委會14款平板電腦評測｜買平板電腦，不少人的第一選擇可能都是 iPad 系列入手，不過其實不少 Android 平板電腦的的表現都不錯，有力和 iPad 一戰。消委會找來 14 款平板電腦測試，發現了本的速度效能參差，而電池充滿電後可連續上網的時間由8.5小時至17.6小時，相差約1倍。



測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）負責統籌，在市面上找 14 款平板配腦，包括 Android﹑iPadOS﹑HarmonyOS，品牌有熱門的 Samsung﹑Lenovo﹑Apple﹑華為等。測試中發現，Samsung Galaxy Tab S10 FE+﹑Galaxy Tab S10 FE﹑Lenovo Yoga Plus﹑iPad Air 13"﹑iPad Air 11"﹑iPad 獲得 4.5 星的高評分，Apple 三款平板都得到最高評分。

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速度效能參差

測試發現，各款平皮的速度效能表現頗參差，最高的是 iPad Air 13" 和 iPad Air 11" 的4.5星，最低是 HONOR Pad X8a 和 Lenovo Tab，只有兩星，測試指出其速度效能欠佳，Wi-Fi無線上網和開機都很慢，開機需約51秒。

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續航力表現參差

平板電腦部分時間會帶出街使用，因此電池的續航力也非常重要。Samsung Galaxy Tab S10 FE+﹑Galaxy Tab S10 FE獲得滿分的 5 星。全部 14 款平板電腦的電池充滿電後，可連續上網的時間由8.5小時至17.6小時，相差約1倍，Lenovo Idea Tab Pro 和 Lenovo Tab 的續航力表現最差。