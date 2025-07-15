OPPO Reno14 Pro登場｜AI拍攝+水中拍攝+旗艦配置 4千元抵玩之選

OPPO Reno14 Pro 5G登場，AI拍攝+水中拍攝+旗艦配置 4千元抵玩高性價比CP之選｜OPPO Reno14系列終於正式發佈，今年中階手機市場的焦點，OPPO Reno14系列以最新的AI閃光攝影技術等，令不少用家為之吸引。除了Reno14 Pro 5G，同步推出的還有Reno14 F 5G。而OPPO早前於馬來西亞的發佈會更特別邀請了人氣女神林明禎擔任嘉賓，為Reno14系列再添星光。



早前在馬來西亞Oppo Reno 14 系列 OOO 音樂節時，林明楨擔任嘉賓試玩OPPO Reno14 Pro 5G 的 AI 閃光人像拍靚靚照片

早前在馬來西亞Oppo Reno 14 系列 OOO 音樂節時，林明楨擔任嘉賓試玩OPPO Reno14 Pro 5G 的 AI 閃光人像拍靚靚照片

Reno14 Pro 5G：旗艦級配置與極致影像體驗

作為系列中的頂級型號，OPPO Reno14 Pro 5G內置聯發科天璣8450平台，確保流暢高效的運行體驗 。其最引人注目的莫過於突破性的三顆5000萬像素後置攝影鏡頭，搭配專用長焦閃光燈，即使在遠距離變焦時也能捕捉到清晰明亮的主體 。Reno14 Pro 5G的主鏡頭及超廣角鏡頭均採用雙閃光單元，閃光系統亮度較前代提升高達10倍，確保低光環境下照片依然立體自然。另外新機配備了6.83寸1.5K 120Hz OLED顯示屏、續航方面亦是Reno14 Pro 5G 內置6200mAh大容量電池，並支援80W快速有線充電及旗艦級50W無線充電，配合50W AIRVOOCTM超級無線閃充技術。

早前在馬來西亞Oppo Reno 14 系列 OOO 音樂節時，林明楨擔任嘉賓試玩OPPO Reno14 Pro 5G 的 AI 閃光人像拍靚靚照片

Reno14系列全機型均具備IP66、IP68及IP69防塵防水等級。無論是在泳池畔盡情玩樂，或是突遇大雨，都可以安心使用手機。更特別是，Reno14系列支援水下拍照與錄影功能，用家可以能輕鬆捕捉水底世界的精彩瞬間，分享獨特的水下視角 。為了確保在嚴苛環境下的長期耐用性，USB接口更特別採用了鉑金級抗腐蝕塗層。此外，顯示屏還支援OPPO獨家的濕手觸控與手套模式，即使手部潮濕、油膩或戴手套，屏幕依然能靈敏響應 。

OPPO Reno14 Pro

AI影像技術大突破：捕捉每個生動時刻

OPPO Reno14系列在AI影像技術上實現了重大突破，引入了AI閃光攝影技術。備受好評的Livephoto功能升級至AI Livephoto 2.0，Reno14 Pro 5G採用硬體級雙重曝光融合技術，能夠同時捕捉短曝光以凍結動作，以及長曝光以收集更多光線，並即時融合這些畫面，確保以最小的快門延遲和運動模糊捕捉完美瞬間 。

OPPO Reno14

極致工藝與現代美學：彩虹人魚設計

Reno14系列以全新的「彩虹人魚」設計，將美人魚風格融入其中，栩栩如生。OPPO研發出「彩虹光澤工藝」，透過十二層精細塗層技術，經過五道精密製造階段，在微觀層次上刻畫出超細光學紋理，打造出背蓋獨特的閃耀光澤效果 。Reno14 Pro 5G更採用一體成型的雕刻玻璃背蓋，搭配航空級鋁合金框架，進一步提升了耐用性與質感 。

售價及推出日期

OPPO Reno14 Pro 5G有鈦霧灰及絢彩白兩款配色，內存為12+512GB，售價$4299。而Reno14 F 5G則有絢彩藍及靜謐綠可供選擇，內存為12+256GB，售價$2599。兩款新機於今日起（7月15日）開賣。

OPPO Reno14 Pro系列規格