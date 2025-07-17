iPhone 17 系列即將在數月內亮相，外界對於新機的期待也達到高峰。根據多方外媒的綜合報導與爆料整理，Apple 將針對 iPhone 17 系列進行具突破性的設計革新與功能升級，並且首次引入全新定位的「iPhone 17 Air」。究竟這一代 iPhone 值不值得期待？外媒把新機亮點評級，以下分享一些評價最高的更新，睇完就知要不要換機！



首先最引人注目的無疑是 iPhone 17 Air 的登場。這款號稱「超薄iPhone」的新機型採用嶄新設計，機身厚度大幅縮減，重量也更為輕盈。這款新機的背面設計也有所改變，傳言 Apple 將採用橫跨機背的橫條式鏡頭模組，搭配雙材質結構，減少玻璃覆蓋面積，提升耐用性。不過這樣的橫向鏡頭排列雖具辨識度，視覺上卻引發部分用家分歧，認為鏡頭模組顯得更大塊，甚至可能影響整體美感。

在攝影功能方面，iPhone 17 全系列皆傳聞升級前鏡頭至 2400萬像素，這對於日常自拍、FaceTime 通話與直播內容創作都有明顯加分效果。而在主鏡頭配置上，Pro 版本預計將迎來 4800 萬像素的鏡頭升級，帶來更清晰的遠距離拍攝體驗。此外，iPhone 17 Pro 系列也有望搭載可調式機械光圈技術，賦予攝影愛好者更高的創作彈性，不再只能依賴軟體模擬景深效果，能更接近單反相機般的控制能力。

螢幕方面，iPhone 17 系列傳出將全面導入 120Hz ProMotion 自適應刷新率顯示技術，這項過去僅限於 Pro 機型的規格，如今可能全面下放，即便購買的是標準款 iPhone 17，也能享有更流暢的畫面表現。在螢幕材質方面，高階機種預計將搭載更耐刮、抗反光的顯示塗層。

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處理器方面，整個系列預計搭載新一代 A19 晶片，而 Pro 版本則獨享性能更強的 A19 Pro，依舊採用台積電 3nm 製程。與此同時，傳出 Pro 與 Air 系列將擁有 12GB RAM，標準版則維持 8GB。這樣的 RAM 配置雖仍能滿足日常需求，但隨著 AI 功能不斷進化，標準版在未來的運算體驗上可能略顯吃力，這也是部分外媒所提出的疑慮之一。

坊間預料，iPhone 17 Air將提供4種配色，分別是白色、黑色、淺金色和淺藍色。（MajinBuOfficial@x）

值得注意的是，iPhone 17 Air 雖然以設計輕薄為最大賣點，但在配置上也因此做出不少取捨。例如鏡頭僅保留單鏡頭配置，未搭載超廣角鏡頭，使得拍攝彈性受限；電池容量也因空間限制無法比擬其他機型。網路連線方面，Air 型號將首次搭載 Apple 自研 C1 5G，這枚晶片在支援頻段與 mmWave 效能上可能略遜於 Qualcomm，導致網速表現未必能與 Pro 系列看齊。

在顏色方面，外觀選擇也是本次 iPhone 17 系列的亮點之一。iPhone 17 Air 據傳將提供黑、白、淺藍與淺金四色，其中淺藍為全新配色，風格與 M4 MacBook Air 如出一轍。然而，部分評論認為這些顏色過於保守，缺乏亮眼新意。相較之下，iPhone 17 Pro 可能加入銅橘色系，為這一代增添更多個性化選擇，尤其在歷代 iPhone 色彩普遍低調的情況下，這樣的配色反而更顯珍貴。

另外一項重要提升則來自散熱表現。根據傳聞，iPhone 17 全系列將強化內部散熱結構，這對於 A19 晶片在高負載情況下的表現至關重要。這也代表著長時間遊戲、多工處理或運行大型 AI 模型時，手機不容易過熱降頻，有助於維持流暢操作體驗。

當然，並非所有改變都是正向的。例如 iPhone 17 Pro 系列從鈦金屬回歸鋁合金外殼，雖然能降低機身重量，卻也讓部分重視質感與耐用度的使用者感到失望。此外，iPhone 17 系列整體售價可能因關稅、供應鏈調整而上調，讓用家得面對更高的入手門檻。