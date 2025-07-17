Nintendo Switch 2 的原創《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)仍未有消息，不過這部任天堂經典遊戲的真人電影選角已塵埃落定！任天堂代表取締役「Mr. Mario」宮本茂於7月16日在X平台正式宣布，由16歲新人 Benjamin Evan Ainsworth飾演男主角林克，Bo Bragason則將詮釋薩爾達公主，電影預定於2027年5月7日全球上映。



宮本茂在發文中表示：「薩爾達公主將由Bo Bragason飾演，林克則由Benjamin Evan Ainsworth擔綱演出，我已經很期待他們的表現了。」這項消息讓全球粉絲為之振奮，畢竟自2023年11月宣布開發以來，選角一直是外界關注焦點。

原圖：Nintendo of America X官方圖片／遊戲角色為後製加上

現年16歲的Benjamin Evan Ainsworth曾參演迪士尼真人版《木偶奇遇記》，而21歲的女演員 Bo Bragason則因出演吸血鬼喜劇《The Radleys》嶄露頭角，兩人都是演藝圈相對新面孔。有趣的是，在正式選角公布前，曾有不少粉絲期待《飢餓遊戲前傳》女星Hunter Schafer能夠出演薩爾達公主，而饒舌歌手Machine Gun Kelly也曾公開表達想要飾演林克的願望。

現年22歲的Benjamin Evan Ainsworth曾參演迪士尼真人版《木偶奇遇記》，而Bo Bragason則因出演吸血鬼喜劇《The Radleys》嶄露頭角

這部電影將由執導《移動迷宮》三部曲及《猿人爭霸戰：猩凶帝國》的韋斯·鮑爾(Wes Ball)擔任導演，並由任天堂與索尼影業共同投資製作。宮本茂本人將擔任製片人，確保電影忠實呈現遊戲精神。

電影將由執導《移動迷宮》三部曲及《猿人爭霸戰：猩凶帝國》的韋斯·鮑爾(Wes Ball)擔任導演迷宮和原始森林等場景的處理應該對他絕無難度。（猿人爭霸戰電影官方相片）

《薩爾達傳說》系列自1986年推出以來，已發行超過20款遊戲，講述勇敢的「綠帽劍士」英雄林克為拯救薩爾達公主、對抗邪惡魔王加農而展開的冒險故事。繼《超級瑪利歐兄弟電影版》票房大獲成功後，任天堂再次挑戰將經典遊戲搬上大銀幕。隨著選角確定和上映日期公布，粉絲將更加期待兩位新星如何詮釋海拉魯王國的傳奇故事。