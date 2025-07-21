CCS天元突破鐵魄合金再版開箱評測｜5年前尚未爆紅的中國玩具品牌 CCS TOYS 推出「鐵魄」系列首作《天元突破》紅蓮螺巖合金模型；這機械人科幻動畫本身就承載著一代人的熱血與回憶，一身鑽頭與男人的浪漫，加上CCS恰到好處的「小魔改」令外型更帥。這款figure初出時較少人認識，發貨後才知道是好東西，最終供不應求被炒貴一倍達HK＄2400左右。



5年後的今天，這款夢幻逸品終於再販！未買過的人有機會彌補遺憾，已經擁有的也有留意，因為新版骨架是完全新品，改良了舊版不少弱點，馬上來個詳細的開箱評測，看完你可能都會想多買一隻。

包裝與初印象：承載五年期待的重量

本次再版的紅蓮螺巖，在包裝上延續了 CCS TOYS 鐵魄系列一貫的高質感風格，而且玩了幾年CCS是愈來愈大盒，這款天元突破的尺寸反而更方便收藏（笑）。巨大的盒繪充滿張力，完美呈現了紅蓮螺巖突破天際的氣勢，打開包裝後還有作品標誌性的「螺旋」圖案面蓋，彷彿駕駛艙儀表板的圖案，中央還有著插入鑰匙的細節，儀式感十足。

本次再版的紅蓮螺巖，在包裝上延續了 CCS TOYS 鐵魄系列一貫的高質感風格

打開包裝後還有作品標誌性的「螺旋」圖案面蓋，彷彿駕駛艙儀表板的圖案

開箱見真章：滿滿的武裝！海量的鑽頭！

打開包裝，首先映入眼簾的是一份全彩印刷的三折頁說明書，詳細介紹了機體的組裝方式與各配件的使用方法；由於天元屬CCS早期出品，雖有改良但說實話幾件裙甲是一點難裝，非常建議大家先睇說明書再玩。

打開包裝，首先映入眼簾的是一份全彩印刷的三折頁說明書

之後就有1組主體，以及分為3層結構的透明膠配件，當中最搶眼的當然是這款模型的最大亮點——鑽頭，得到了淋漓盡致的展現。除了安裝在全身各處，30多個磁吸小鑽頭外，還附帶了兩個巨大的「Giga Drill」，完美還原劇中經典的必殺技場面。還提供了握拳手、開掌手、以及指向天際的經典手勢，搭配武器能擺出各種帥氣的戰鬥姿態。

之後就有1組主體，以及分為3層結構的透明膠配件。

之後就有1組主體，以及分為3層結構的透明膠配件。

機體設計與塗裝：魔改風格下的精緻美學

將機體本體取出後，那沉甸甸的手感立刻彰顯了其合金骨架的份量。機體全高約 24 cm，重量更是達到了驚人的 880g，不僅骨架，連外甲的金色部分也使用了金屬零件，使得整體質感極佳。

與原作設定相比，CCS TOYS 的紅蓮螺巖在外觀上融入了大量的「魔改」元素。線條銳利又不失生物的肌肉感，身形比例修長有型，力量感爆棚。這種設計與萬代的超合金魂版略有不同，可見模型玩具的可塑性極高，百貨應百客總可選到合你口味的款式。

塗裝方面，再版有略作改良，主體紅色分別使深淺兩種光亮金屬漆，在光線下呈現出華麗的光澤變化。黑色位置有部份改用消光啞面，與亮面的紅色形成鮮明對比，層次感豐富。銀色與槍鐵色的點綴更是恰到好處，為機體增添了不少機械感與精密度。

主體紅色分別使深淺兩種光亮金屬漆，在光線下呈現出華麗的光澤變化。

金色位置也分了亮金與沙金色。

金色位置也分了亮金與沙金色。

黑色位置使用啞色消光面。

可動性與關節設計：5年前設計依然出色

紅蓮螺巖整個骨架最大改良是用了更硬的物料，改良了原版有少少「條條fing」的問題，至於可動關節方面，根據很多玩具生產的行家教我，因為今次是「再版」，已經由日本審批的設計是不能改動，只能在物料上作出改良。而記者自己就覺得，由於已是5年前設計，有些位置是及不上CCS現時的新產品，以下是各部份的詳細評價：

可動性與關節設計：5年前設計依然出色

頭部：頭盔造型較大，限制了左右轉動的幅度，但低頭與抬頭的可動範圍尚可。值得一提的是，頭部的替換臉型採用磁吸固定，更換起來非常方便。但留意天線在開箱初玩時會有點緊，絕對不要用蠻力拆除，可以弄斷。

頭盔造型較大，限制了左右轉動的幅度，但低頭與抬頭的可動範圍尚可。

留意天線在開箱初玩時會有點緊，絕對不要用蠻力拆除，可以弄斷。

頭部的替換臉型採用磁吸固定，更換起來非常方便。

胸腹部：胸口的「鬼面」不僅造型猙獰，還具備聯動機關。當機體彎腰挺胸時，嘴巴會隨之開合，下顎更能進行側擺，展現出豐富的表情變化，是這玩具的一大gimmick。

胸口的「鬼面」不僅造型猙獰，還具備聯動機關。

當機體彎腰挺胸時，嘴巴會隨之開合

肩部與手臂：肩部採用了三自由度的轉軸結構，配合可大幅抬起的肩甲，手臂平抬可達 90 度。屈肘關節為雙段式，幅度約 120 度，並且在屈臂時大臂處還有帥氣的延伸聯動結構。

肩部採用了三自由度的轉軸結構，配合可大幅抬起的肩甲，手臂平抬可達 90 度。

屈肘關節為雙段式，幅度約 120 度，並且在屈臂時大臂處還有帥氣的延伸聯動結構。

腿部與腳踝：裙甲各部分均有獨立可動關節，展開後腿部的前踢、後踢、側踢都能達到約 90 度；左右上提度高，可以做到「一字馬」；膝關節同樣具備多段聯動，細節豐富。腳踝則有三處可動，但就沒有拉出或關節；腳板有前後分掌，但接地性只能說不差，且玩時小心刮油。

左右上提度高，可以做到「一字馬」

展開後腿部的前踢、後踢、側踢都能達到約 90 度

腳板有前後分掌，但接地性只能說不差，且玩時小心刮油。

靈魂所在：鑽頭的無限可能

談到紅蓮螺巖，就不能不提鑽頭。CCS TOYS 在這方面下足了功夫。除了額頭和背包處的小鑽頭使用卡榫固定外，身體其他部位共30支鑽頭全部採用了「磁吸結構」，極大地提升了把玩體驗，安裝時輕鬆便捷，完全不必擔心因大力插拔而導致零件損壞或斷裂。當全身裝滿鑽頭後，那種張力十足、霸氣外露的姿態，完美詮釋了何謂「男人的浪漫」。

身體其他部位共30支鑽頭全部採用了「磁吸結構」，極大地提升了把玩體驗。

玩具有專屬地台與支架，印有「天元突破 グレンラガン」燙金字樣的黑色地台，質感出眾，並配有透明支架，如果你想以鑽頭mode做display，非常建議使用地台，展示各種高難度的空中動態。

玩具有專屬地台與支架，印有「天元突破 グレンラガン」燙金字樣的黑色地台

而那兩根巨大的「Giga Drill」更是必殺技的靈魂所在，它們採用了輕身的搪膠製作，所以安裝在前臂後不會對手臂關節造成過重負擔而出現「垂手」，可輕鬆地讓紅蓮螺巖擺出高舉鑽頭突破天際的經典 POSE。

可輕鬆地讓紅蓮螺巖擺出高舉鑽頭突破天際的經典 POSE。

採用了輕身的搪膠製作，所以安裝在前臂後不會對手臂關節造成過重負擔而出現「垂手」

巨大的「Giga Drill」更是必殺技的靈魂所在

結論：一款經得起時間考驗的傑作

這款CCS TOYS鐵魄系列的再版紅蓮螺巖，即使是五年前的設計，憑藉出色造型、精美塗裝、豐富配件和優秀手感，至今仍然很有誠意，即便放到今天也絲毫不過時。今次再版CCS天元突破鐵魄合金，日本定價 31,680 日圓（含稅）、香港約售$1,450，相較五年前初版是有輕微上漲，但考慮到再版是在初版的基礎上加以改良，今次又是絕佳的補購機會，不要錯過了。（HK$1450／精品玩具）