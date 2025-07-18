微波爐發臭如侵處理？｜無論是加熱剩菜、快速烹飪，還是解凍冷凍食品，微波爐幾乎是每個家庭廚房不可或缺的家電。然而，許多人可能都有過這樣的經驗：某天打開微波爐，一股難聞的異味撲鼻而來，即使裡面空無一物，那股氣味卻久久不散。其實，微波爐產生臭味的主因，往往來自一個大家不經意的小動作—加熱完後立刻關門。



利用使用後餘溫即時清潔

當微波爐加熱食物時，尤其是像咖哩、魚類、含油脂較多的食物等，食物中的水蒸氣與氣味分子會隨著熱氣在爐腔內大量蒸散。此時如果馬上把門關上，這些味道與濕氣就會被困在爐內，無法及時排出與散去。日積月累，這些氣味會滲入微波爐的內壁與縫隙中，變成揮之不去的陳年異味。不只如此，蒸氣冷卻後會凝結成水珠附著在內壁與玻璃門上，如果沒有及時清理，容易促使污垢附著、細菌滋生，甚至加速內壁金屬部分生鏽，影響微波爐壽命與加熱效率。

污垢附著、細菌滋生，甚至加速內壁金屬部分生鏽，影響微波爐壽命與加熱效率。

專家指出，避免微波爐產生異味的第一步，就是養成「使用後暫時不關門」的好習慣。當食物加熱完畢，建議先打開爐門靜置一至兩分鐘，讓內部餘熱自然散發，濕氣與氣味得以揮發出去，有效降低異味與凝結水氣的問題。

熱檸檬水治標不治本

除了暫時不關門讓異味漸散，更重要的是定期進行簡單的爐內清潔。許多人常因忙碌或忽視，而讓微波爐長期累積油漬與食物殘留，這些都是產生異味與污染食物的元凶。使用完後可趁微波爐內還有餘溫時，拿乾淨的廚房紙巾或柔軟布巾，將內壁與玻璃門上的水滴擦拭乾淨。如果發現黏膩污漬或已乾掉的食物殘渣，則可搭配中性清潔劑清除，再以清水布巾擦拭一遍，避免化學殘留。

有些人可能會試圖以加熱檸檬水或白醋水的方式去除異味，這雖然在短時間內有效，但若沒有根本解決蒸氣與殘渣的問題，臭味很快又會回來。因此，清潔與通風都做齊才是根治之道。

有些人可能會試圖以加熱檸檬水或白醋水的方式去除異味，但清潔與通風都做齊才是根治之道。

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當然，維持微波爐清新氣味也與加熱食材選擇有關。若經常加熱具有濃烈香料、魚腥或油炸食物，氣味滲入的機率就會提高。可以考慮在加熱這類食物時使用封閉式耐熱容器或加蓋，減少氣味外溢，亦有助於防止食物濺出汙染爐腔。

資料來源：saita