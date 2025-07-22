Lisa新寵Monchhichi 8個冷知識｜一手捧紅Labubu的Black Pink成員Lisa，最近已轉投日本Sekiguchi公司推出的Monchhichi（蒙奇奇）公仔的懷抱；這款誕生於1974年的可愛吮手指毛絨猴子公仔，曾經歐洲與日本大熱，超過50年歷史的牠，文化底蘊比Labubu強上百倍，還曾經跟日本的太空人上過太空呢！香港01整理了Monchhichi一些趣聞秘史，讓你一窺其背後的故事，即睇Monchhichi八個冷知識！



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一手捧紅Labubu的Black Pink成員Lisa，最近已轉投日本Sekiguchi公司推出的Monchhichi（蒙奇奇）公仔的懷抱

1. Monchhichi是法日混血猴？

Monchhichi的名字是法語和日語的巧妙組合。「Mon」來自法語的「mon」（我的），「Petit」原本是「我的小寶貝」（mon petit），但Sekiguchi公司為了可愛感，改成「chhichi」，這是日語俚語中模仿「吸吮聲音」（chichi）的擬聲詞，呼應公仔的吸拇指習慣。

Monchhichi是法日混血猴？

日本玩具品牌Sekiguchi的主理人關口晃市（Kōichi Sekiguchi）受法國玩具啟發，希望創作一款有歐陸風情、人見人愛的公仔，所以才融入法語元素。最終Monchhichi亦成功在歐洲市場大紅，不過法國人就會簡稱牠做「Kiki」，也是法語俚語，代表可愛的「馬騮仔」。

法國人就會簡稱牠做「Kiki」，也是法語俚語，代表可愛的「馬騮仔」。

2. 史上第一款吮手指玩具

Monchhichi是世界上第一款設計成能「吸吮拇指」的公仔玩具！它的手掌和嘴巴有特殊結構，讓拇指能輕鬆插入嘴巴，模擬嬰兒的習慣。這不是隨便的噱頭，而是關口晃市從觀察自己孩子吸手指的動作得來的靈感。

而為了做到這個「吸吮拇指」動作，早期版本的Monchhichi拇指掙用特殊軟膠製作。但原來1970時曾因工人抱怨「太難組裝」，幾乎考慮取消這個設計。幸好堅持下來，這成為它的招牌特色。

Monchhichi是世界上第一款設計成能「吸吮拇指」的公仔玩具

3. 曾經上過太空

很少人知道，Monchhichi曾上太空！在1980年代，日本太空機構（前身為NASDA）與Sekiguchi合作，將Monchhichi公仔作為「太空教育道具」送上太空梭，目的是讓孩子們對太空產生興趣。這款太空版Monchhichi已成市場稀有收藏品，市價可能高達數萬日元。

Monchhichi 曾經上過太空

4. 配合不同國家｜如孫悟空七十二變

Monchhichi 之所以成功在全球大熱，其中一個原因是牠會配合各地文化更換服裝製作特別版，歐洲版有「宮廷裝」，日本版則有「和服猴」，這個玩法當過去並不常見。而此外，Moncchichi在不同國家更會跟隨當地語言換個有意思的名字，比如在英國叫「Chicaboo」（源自「chica」意指女孩，和「boo」可愛的俚語）；在義大利叫「Mon Cicci」：法國人超愛牠，叫牠做Kiki，甚至有父母用它來教孩子衛生習慣，比如教幼兒戒吮手指。

配合不同國家｜如孫悟空七十二變

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5. 曾經拍過動畫更有主題曲

Monchhichi在80年代曾經有自己的動畫系列，在故事中的虛構「Monchhichi王國」，猴子們生活在樹上，有魔法和冒險元素。更有趣的是，Sekiguchi推出過Monchhichi的原聲音樂專輯，在日本曾登上兒童音樂榜，但因為是限量發行，現在已成絕版珍品。不知道Lisa會不會學唱 Monchhichi Song 呢？

6. Monchhichi曾經無分性別

Monchhichi在1974年首次推出時，沒有明確的男女性別設定。它被設計成一個可愛的中性猴子公仔，強調「嬰兒般的純真」和互動功能（如吸拇指）。關口晃市（Kōichi Sekiguchi）當時的理念是讓它像個「小寶貝」，不受性別框架限制，這樣每個孩子都能投射自己的想像。這讓它在推出後迅速風靡，不分男女孩子都愛。

Monchhichi曾經無分性別

7. 80年代變龍鳳胎｜更增添家庭成員

大約在1970年代後期到1980年代初，Sekiguchi公司為了擴大市場和推出更多衍生品，開始引入男性和女性的區分，這有利於玩家為家中的Monchhichi組織「家庭」或來個「雙胞胎」玩法。在過去，男生版通常叫「Monchhichi Boy」、日本人叫牠「Mon君」；女生版自然就是「Monchhichi Girl」或日文「Chi醬」（奇醬）。

之後廠方為了配合動畫和故事書的推出，更為Monchhichi創作了一整個「家族」系列，包括父母、祖父母、雙胞胎兄妹等，類似另一品牌的玩具系列Sylvanian Families（森林家族）。

8. 日本的Monchhichi「婚禮」事件：公司社長當主婚人

在2004年，Segikuchi在舞濱舉行了一場模擬婚禮的大型宣傳活動，名為「Monchhichi的婚禮」（Monchhichi no Kekkonshiki）。其實是一場慶祝Monchhichi誕生紀念的活動，並順便宣傳當時重出江湖的新款男/女公仔系列。當時這場派對吸引了媒體、粉絲和兒童參加，Sekiguchi公司的創辦人兼社長親自擔任證婚人！據說，關口晃市本人很愛這個概念，因為他視這個沿自自己童年塗鴉的小猴子玩伴為自己的「孩子」。

日本的Monchhichi「婚禮」事件：公司社長當主婚人