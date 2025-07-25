動漫節2025 12大推薦玩具、漫畫、精品、展區｜ACGHK2025將於7.25至7.29於灣仔會長舉行，買買買掃貨、影Cosplayer靚相當然係重要，記者這一篇報導則希望推薦一些為香港本地動漫ACG文化不斷出力的猛人勁作，以下12大推薦玩具、漫畫、精品、展區，入場必定要留意！



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動漫節2025｜ACGHK門票最新價錢+開放日期時間+活動情報懶人包

注目要點01：

Threezero 25周年｜邱福龍《虎甲人》figure

在廿幾年前，Threezero 只是太子聯合廣場一家軍事模型小鋪，幾位香港潮玩大佬Michael Lau、Eric So都常去尋寶買玩具，老闆鋒哥後來與他們合作推出軍事figure改件，並觸發了他經營自己玩具品牌的決心！25年後，Threezero已發展成推出過不少中港美日知名動漫IP玩具的大型品牌，在動漫節將推出多款25周年產品，其中最要留意是與香港漫畫家邱福龍合作推出的漫畫《虎甲人》figure！

漫畫家邱福龍正拿著Threezero開發中的《虎甲人》figure（鍾世傑 攝）

其他產品還有：《變形金剛：狂獸崛起》DLX 奧狄武 $2,120（預售100隻）、DLX Ironman Mark 7 $780（黑金版／預售50隻）、DLX 暗黑柯柏文（預售100隻）、Robo道《裝甲騎兵》眼鏡狗重塗裝版$1,250（預售80隻）、Robo道《福音戰士》金屬配色初號機$1,490 （預售100隻）（攤位號：C46）

Threezero 25周年參展動漫節，在發佈會展出多款展品（鍾世傑 攝）

Threezero 25周年參展動漫節，在發佈會展出多款展品（鍾世傑 攝）

Threezero 25周年參展動漫節，在發佈會展出多款展品（鍾世傑 攝）

注目要點02：

鴻興玩具新作：合金換甲小飛俠阿童木

過去在ebay、Yahoo拍賣仍然流行前（更別說新一代的旋轉拍賣），玩具迷喜歡去灣仔太源街（人稱玩具街）尋寶，當中的老字號鴻興玩具，早在廿年前已跳框框，買版權出自家《黃金俠》《小飛俠阿童木》玩具產品，當年連奧斯卡影帝尼古拉斯基治都要去掃黃金俠。而他們今年在動漫節會推出一款約18cm高、可換外甲的《小飛俠阿童木》，不單有透視配件及發光gimmick，全身裝甲更是合金製造。$2390（場內特價9折）（攤位號：E14-16）

鴻興玩具新作：合金換甲小飛俠阿童木（鍾世傑 攝）

注目要點03：

香港品牌玩具協會HKBA聯展

上文提到的Threezero老闆王劍鋒－鋒哥，是香港品牌玩具協會的會長，團結本地玩具廠、支持新公司一齊搞好個市。今年交由副會長：SOAP Studio 創辦人Adran 上台講解HKBA今年ACG動向，據知整體展區佔地達850平方米，共20家品牌參與。當中有近10年冒起極快的POSE+ 展出大比例《機甲創世紀》變型戰機、各款《三一萬能俠》OVA可動figure等等。此還還有ACG常客千值練（D4 Toys）、Action Toys、BigBoyToys、Devil Toys、TINY微影等等，他們的展品仍未公開，本文將陸續更新。

HKBA今年交由副會長：SOAP Studio 創辦人Adran 上台講解HKBA今年ACG動向。（鍾世傑 攝）

POSE+ POSE+ 展出大比例《機甲創世紀》變型戰機，以及各款《三一萬能俠》OVA可動figure系列，包括未發售的3號機三一波塞冬。（攤位號:D34-36）

Toys Gallery Ltd 推出的18cm高《幪面超人》半胸像，雕功出色且有發光眼、腰帶細節。（攤位號：C42）

Toys Gallery Ltd 推出的18cm高《幪面超人》半胸像，雕功出色且有發光眼、腰帶細節。（鍾世傑 攝）

Devil Toys 開發的懷舊機械人搪膠系列（攤位號:C40-41）

Devil Toys 開發的懷舊機械人搪膠系列（鍾世傑 攝）

Hing Fat Company 攤位有日系水手服鬆弛熊公仔，M Size 全4款（攤位號：D37）

注目要點04：

Kam得來Q｜燦子＋褲褲兔一齊出展

記者就私心特別介紹香港品牌玩具協會副會長Adran的品牌SOAP Studio，他引入到香港的日本「大眼妹」燦子非常成功，場內會推出巨型版燦子figure及燦子「拉BuBu」便便生日蛋糕。此外，SOAP更取得「褲褲兔 Opanchu Usagi」的經營權，首次在香港推出立體玩具figure及其他精品。以及迪士尼《愛麗斯夢遊仙境》內的有殼生蠔BB公仔。（攤位號：B41）

SOAP Studio 主腦Adran引入到香港的日本「大眼妹」燦子非常成功，圖為今年ACG發售的巨型版燦子figure。（鍾世傑 攝）

SOAP更取得「褲褲兔 Opanchu Usagi」的經營權，首次在香港推出立體玩具figure，還引入了很多日版精品。（鍾世傑 攝）

SOAP更取得「褲褲兔 Opanchu Usagi」的經營權，首次在香港推出立體玩具figure及其他精品。（鍾世傑 攝）

SOAP更取得「褲褲兔 Opanchu Usagi」的經營權，首次在香港推出立體玩具figure及其他精品。（鍾世傑 攝）

SOAP另外還推出迪士尼《愛麗斯夢遊仙境》內的有殼生蠔BB公仔。（鍾世傑 攝）

動漫節2025 ACG日本嘉賓介紹｜梶裕貴・伊織萌・茅原實里陣容豪華

注目要點05：

全球知名香港起家品牌Hot Toys｜神奇四俠＋珍藏人偶展

源自香港，如今已成為全球電影、漫畫 1／6 figure 大佬的Hot Toys，其大型展區每年都是ACG的人氣攤位。今年HT的主題為漫威MCU第六階段首作《神奇4俠：英雄第一步》，在ACG發表會中暫時只能見到Q版玩具Cosbi系列，相信展覽內就會一口氣展出神奇先生、隱形女俠等1／6人偶。（攤位號：F01）

全球知名香港起家品牌Hot Toys｜神奇四俠＋珍藏人偶展。（鍾世傑 攝）

+ 2

另外，HT 新作還有1/6 占士根版 超人Superman & 超犬 Krypto、1／6版《007:生死有時》占士邦、1/6 潛行版金屬藍色Iron Man Mk 3！而HT的Q版系列還會推出《排球少年！!》系列人仔，真的是排少fans和玩具迷之福！

HT 還有1/6 占士根版 超人Superman & 超犬 Krypto、1／6版《007:生死有時》占士邦等新作。（鍾世傑 攝）

另外，HT還帶了1/6 占士根版 超人Superman & 超犬 Krypto（鍾世傑 攝）

1／6版《007:生死有時》占士邦（鍾世傑 攝）

1/6 潛行版金屬藍色Iron Man Mk 3（鍾世傑 攝）

1／6星球大戰figure（鍾世傑 攝）

HT的Q版系列還會推出《排球少年！!》系列人仔，真的是排少fans和玩具迷之福！（鍾世傑 攝）

HT的Q版系列還會推出《排球少年！!》系列人仔，真的是排少fans和玩具迷之福！（鍾世傑 攝）

注目要點06：

原創奇幻小說《天辰星守護者》推出卡牌遊戲

在今次ACGHK2025 發佈會中，記者遇到了一位業界的超級猛人Noletta Chiu，她本身任職的公司Medialink為香港引入過無數動漫IP，但今次她卻是以另一個身份到場！原來Noletta 本身是一位創作人，《Pokemon》第一代香港譯名比卡超正是她的創意，她更化名田中小百合為《超人的主題曲》作詞！（Mind's Limited 攤位號：C32）

Noletta Chiu 的原創奇幻小說《天辰星守護者》及相關的卡牌遊戲（鍾世傑 攝）

在ACGHK2025，Noletta 將會參展並推廣其原創奇幻小說《天辰星守護者》的卡牌遊戲，並已計劃在亞洲區推出中／英文版；記者被一系列尤如《Magic: The Gathering 》魔法卡一樣神秘又奇幻的畫風吸引，亦對於她足足策劃了10多年，將小說發展成卡牌遊戲的舉動深感佩服。如果你都有興趣，在ACG展期間，Noletta 會在香港品牌玩具協會HKBA的展區中推廣這套遊戲卡套裝，介紹小說作品的背景。

注目要點07：

港漫動力4｜精選16部本地原創漫畫佳作

由香港動漫畫聯會在文創產業發展處（前稱「創意香港」）贊助，自2021年起進行至今的「港漫動力」- 香港漫畫支援計劃 HK Comics Support Programme (下稱「港漫動力」)，旨在培育香港漫畫家和支援本地漫畫企業，向全球推廣香港原創漫畫作品，過去已曾捧出不少被受國際認同的本地漫畫家。

港漫動力4｜精選16部本地原創漫畫佳作（鍾世傑 攝）

今年他們選出16部新作，題材新鮮多元又新奇：追星族、單車手、跳繩運動員等等，在ACG期間來場者可以到「港漫動力4」展區了解作品，甚至有機會與作者親身互動。此外，ACGHK2025內還有另一個重要的漫畫活動：香港接辦了新一屆「國際漫畫展」，將展出12國、300位畫家多達400張展品。

另一個重要的漫畫活動，是香港接辦了新一屆「國際漫畫展」，將展出12國、300位畫家多達400張展品。（鍾世傑 攝）

注目要點08：

潮巨匠展｜會遇到下一隻Labubu嗎？

雖然搪膠潮流玩具不是香港發明，但是本地薑 Michael Lau、Eric So、鐵人兄弟等香港創作人，絕對是潮玩推手，亦令到地方小小的香港，發展出一套figure文化！

在動漫節內舉行多年的「潮巨匠」展，致力提拔本地原創玩具設計師，也邀請外國名人來港交流。乘著潮玩／盲盒的高人氣，主理人Winson Ma（前鐵人兄弟成員／猿創作主理人）表示今年展覽的規模將是史上最大，更請到全球極多潮玩名人如：Ron English 參展，figure迷一定要去。你好有可能在展內率先發現下一個將會像 Labubu 一樣全球知名的新角色。

潮巨匠主理人Winson Ma表示今年展覽的規模將是史上最大（鍾世傑 攝）

注目要點09：

達哥捧佢｜香港起家超勁遊戲卡公司Saka Saka參展

人稱「爆機達」的達哥不只識打機，今次ACGHK記者會中，他更上台宣傳了今屆展覽一個重磅本地單位：Saka Saka Limited！雲湧遊戲 2004年成立於香港，如今己是全球最知名遊戲卡、集玩卡、電視遊戲經營商之一。今次他們會在ACGHK展出「日本 Bushiroad」《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》、《Ave Mujica》產品，《Disney Lorcana》集換式卡牌遊戲、《Ultrman》卡牌遊戲、《Pokemon》擺設／盲盒玩具等大量產品。而且在攤位內將有《BanG Dream!》人生四格影相機。（展位：B04，B05）

「爆機達」達哥在今次ACGHK記者會上台宣傳重磅本地單位：Saka Saka Limited參展（鍾世傑 攝）

達哥在展示 Bushiroad」《MyGO!!!!!》《Ave Mujica》產品（鍾世傑 攝）

注目要點10：

原創Q版公仔掛件系列「Linku」

香港知名角色品牌代理公司 MediaLink 發表了他們的原創動漫公仔掛件系列「Linku」，強大之處是跨公司取得了多個日本IP，包括《排球少年》、《福音戰士EVA》、《咒術迴戰》《我獨自升級》、《阪本之日常》等人氣作品，統一Q版化成迷你公仔掛件，公仔內置磁石，可以一隻連一隻，同系列更有相關的「痛袋」發售，相當吸引。

MediaLink 發表了他們的原創動漫公仔掛件系列「Linku」（鍾世傑 攝）

取得了多個日本IP，包括《排球少年》、《福音戰士EVA》、《咒術迴戰》《我獨自升級》、《阪本之日常》等人氣作品（鍾世傑 攝）

同系列更有相關的「痛袋」發售，相當吸引。（鍾世傑 攝）

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注目要點11：

Hololive 0期生系列福袋

MediaLink 亦將在漫展中發售虛擬主播一哥Hololive系列中，被稱為「無印組」的「ホロライブ0期生」5人組：時幻空、星街彗星、櫻巫女、蘿蔔子、AZKi 精品福袋。聽代理商表示，這輯新造型圖，連日本都只公開了數天，她們就已經率先製成產品，於ACG內發售。

MediaLink 亦將在漫展中發售 Hololive 0期生系列福袋（鍾世傑 攝）

注目要點12：

LEGO 海賊王 Netflix真人版系列展內率先賣

打破了「自古真人毀原作」定律的 Netflix 真人版《海賊王》，第2季要2026年才可看到，但它與LEGO合作推出的「真人OP」系列積木系列，在ACGHK2025就可以率先買到。暫時由於連外國都未有實物公開，今次記招LEGO HK 就展出了3個包裝盒，其中梅利號的盒子，更有Zoro 新田真劍祐 的親簽！期待到場在acg內率先買！

LEGO 海賊王 Netflix真人版系列展內率先賣

LEGO 海賊王 Netflix真人版系列展內率先賣

香港3C協會展品

香港3C協會展品也是由一批玩具企業組成，包括LEGO、SweetyMagic、BRICKS HOUSE、SUNRISEPOP、ZCWOSTORE等。記者還請到玩具界KOL、玩具TV主持人Douglas Mok 試玩《變型金剛》大黃蜂手砲！

者還請到玩具界KOL、玩具TV主持人Douglas Mok 試玩《變型金剛》大黃蜂手砲！

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香港動漫節2025門票將於2025年7月2日開售，選用01空間網上平台購買ACGHK2025門票，使用QR cord入場非常方便；更可使用01空間會員積分最多減$3，「時光倒流價」享受跟ACG2025一樣的$42蚊入場。

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