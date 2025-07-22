夏季酷熱難耐，冷氣幾乎成為每個家庭不可或缺的電器。不過，當涼爽的同時伴隨而來的還有不容忽視的電費帳單，因此，許多人在使用冷氣時會主動開啟「省電模式」，希望在享受清涼之餘也能減輕荷包壓力。然而，這項看似節能的功能，在某些情況下不但無法省電，甚至可能適得其反，導致耗電量不減反增。



所謂的省電模式，實際上是利用冷氣機內部的智能系統調整壓縮機與風扇的運轉方式。當室內溫度達到預設值後，壓縮機會降低頻率，改為間歇性運作，藉此減少能源消耗。風扇轉速也會調至較低檔位，以降低電力使用。一些高階冷氣甚至具備人體感應功能，能偵測是否有人在室內，無人時自動轉為低耗能模式。此外，為了維持溫度穩定並減少壓縮機頻繁啟動，冷氣會設定一定的溫差範圍來控制開關頻率，這些設計原理上都能幫助使用者達到節能效果。

然而，這些看似合理的節能邏輯，在現實環境中並非總是有效。根據台灣冷氣專家指出，省電模式能否真正省電，取決於使用環境、機型設計與溫度設定等多項因素。例如在面積狹小、密閉性良好的空間中，冷氣省電模式能穩定室溫，減少機器負荷，自然帶來節能效益。但若是空間較大或密閉性不佳，又或是在氣溫高達攝氏35度以上的酷暑天氣中，省電模式反而可能讓壓縮機長時間無法達到設定溫度，導致系統一直在低效率的狀態下持續運作，整體電力消耗反而升高。

此外，有些使用者習慣將冷氣設定在極低溫度，例如22度或更低，再開啟省電模式，這樣的使用方式其實容易讓壓縮機始終處於高負荷狀態，甚至讓省電模式失去意義。正確的做法應是在氣溫適中的前提下，將冷氣溫度設定在攝氏26至28度之間，再搭配省電模式使用，這樣才能兼顧舒適與節能。

+ 8

除了模式設定之外，冷氣的使用習慣也大大影響節能成效。例如善用電風扇或循環扇輔助空氣流動，可讓冷氣在較低風速下就能達到良好冷房效果，間接減輕壓縮機負擔。而日間避免陽光直射，透過拉上窗簾或使用隔熱貼膜降低室內熱源，也能有效減少冷氣運作時間。

針對夜間睡眠需求，也建議啟用冷氣的「舒眠模式」。人在睡眠過程中，體溫及新陳代謝會逐漸下降，若冷氣長時間保持在相同溫度，容易讓人體感覺過冷，不但影響睡眠品質，也增加能源浪費。舒眠模式能根據時間調整風速與溫度，通常會在入睡後逐漸將溫度上調1至2度，既不影響睡眠，又能節省用電。若家中冷氣機型不支援該功能，也可手動將變頻冷氣設定為略高溫度，並搭配電風扇或涼蓆使用，亦能達到類似效果。

分離式冷氣機（AI生成圖片）

另一個常被忽略的重點是冷氣濾網的清潔。若濾網堆積大量灰塵或毛屑，將會阻礙空氣流通，導致冷氣效能下降，壓縮機需更長時間才能達到設定溫度，自然消耗更多電力。建議至少每月檢查濾網一次，若家中有飼養寵物，更應提高清潔頻率，保持濾網通風順暢，確保冷房效率。