初音未來2025香港演唱會｜HKTicketing搶票攻略｜座位表+連結

初音未來2025香港演唱會｜7.22 HKTicketing搶票攻略｜座位表+連結｜《初音未來2025香港演唱會》即將展開，迎來全球巡迴演唱會及文化盛事《HATSUNE MIKU EXPO》的回歸，持續慶祝數位創意與未來流行音樂表演。《MIKU EXPO》將於 11 月 8 日（六）回歸香港。fans一定不要錯過！7月22日於HKTicketing 正式公售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



👉 演唱會 極像真Cityline假飛 充斥市面／網上｜3招分辨門票真假

全球最具代表性的虛擬流行音樂巨星「初音未來」即將再次點燃觀眾熱情，迎來全球巡迴演唱會及文化盛事《HATSUNE MIKU EXPO》的回歸，持續慶祝數位創意與未來流行音樂表演。《MIKU EXPO》將於 11 月 8 日（星期六）回歸香港，於亞洲國際博覽館 Arena為歌迷帶來前所未有的震撼視聽盛宴。

《HATSUNE MIKU EXPO 2025》結合高能量演出、震撼視覺效果以及深受歌迷喜愛的熱門歌曲於同一場演出中。Fans們立即mark實7月22日中午12時搶位吧！

初音未來2025香港演唱會｜公售門票

開賣時間：2025年7月22日中午12時

開賣連結：直購連結1、直購連結2

票價

企位 (不設劃位): $1488*VIP 套票 / $888

座位: $888 / $688 / $488

VIP 套票包含：

－ (1) HKD888 企位 (不設劃位)門票

－提早入場

－HATSUNE MIKU EXPO 2025 ASIA 吊牌通行證

－VIP 專屬 HATSUNE MIKU EXPO 2025 ASIA 主題限定周邊

《初音未來2025香港演唱會》 直購連結 👉 直購連結1、直購連結2

《初音未來2025香港演唱會》座位表👇

初音未來2025香港演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「初音未來2025香港演唱會」座位表及門券價錢為企位 (不設劃位): $1488 VIP 套票 / $888；座位: $888 / $688 / $488

初音未來2025香港演唱會 演出日期

初音未來2025香港演唱會 演出日期為7月22日，合共1場。

初音未來2025香港演唱會 公開發售資訊

早前公佈了初音未來2025香港演唱會公開發售時間，將是7月22日中午12時於HKTicketing公開發售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

初音未來2025香港演唱會 何時舉行？如何搶購？ 初音未來2025香港演唱會 即睇購買連結及心得 初音未來2025香港演唱會 於哪個場地舉行？ AsiaWorld-Arena, 亞洲國際博覽館 舉行 初音未來2025香港演唱會 門券詳情？ 座位表及門券價錢為企位 (不設劃位): $1488*VIP 套票 / $888；座位: $888 / $688 / $488

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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《初音未來2025香港演唱會》 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「初音未來2025香港演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。