直擊HUAWEI華為曼谷發布會｜Pura 80系列＋MatePad 11.5全能升級

HUAWEI華為早前7 月 22 日在泰國曼谷舉行了盛大的亞太區發布會 ，以「Fashion Next」為主題，重磅發布了攝力頂峰大作 HUAWEI Pura 80 系列外，更是發布會的另一焦點——全能高效的 HUAWEI MatePad 11.5 (2025) 平板電腦。



HUAWEI華為曼谷發布會一口氣發布Pura 80系列以及最新MatePad

發布會上，備受矚目的 HUAWEI Pura 80 系列正式發布國際版，作為 HUAWEI Pura 系列的影像旗艦產品，其憑藉先鋒美學設計和極致影像科技，一經亮相便成為全場焦點 。Pura 80 系列融匯中西之美，以「釉色天成」的純粹美學設計，為用家帶來了劃時代的影像體驗 。

香港率先推出Pura 80 Pro及Pura 80 Ultra

Pura 80 Pro攝力比上代提升不少

然而，此次發布會的另一大亮點，則是針對新晉專才輕辦公和學習需求而設計的HUAWEI MatePad 11.5 (2025) 。這款新一代平板電腦煥新亮相，旨在成為用戶的全能助手 。其屏幕規格獲得了大幅提升，採用11.5 吋 2.5K 高清解像度全面屏 ，最高亮度可達600nits，確保在不同環境光線下均能清晰顯示 。更令人矚目的是，MatePad 11.5 (2025) 支援HUAWEI PaperMatte 技術，並結合全新類自然護眼顯示，為年輕用戶帶來了更清晰、更護眼的瀏覽與閱讀體驗 。在外觀設計上，這款平板電腦亦顯得更時尚輕薄，厚度僅為 6.1mm ，便攜性極佳。電池容量也實現了大增，達到10100mAh ，確保持久續航，滿足全日使用需求。此外，平板更預載升級的 GoPaint 專業繪畫軟件 ，無論是在工作、學習、創作還是娛樂等方面，均能為年輕用戶帶來強大助力 。

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) 正式公布，預計8月尾推出

另外，華為影像 XMAGE APAC 也在曼谷同期舉行，展示了來自不同地區的優秀攝影作品，旨在凝視個體故事，喚醒人類共感 。官方更宣布，華為影像 XMAGE 將於今年稍後重返巴黎大皇宮，舉辦「看世界，看見你 - 2025 年華為影像大賽頒獎盛典暨年度影像展」，旨在點亮藝術殿堂，與億萬用戶共同構建一個更具深度、溫度與力量的流動影像新時代 。