華為Mate 80首發麒麟9030　配5000萬像素國產影像王牌110dB破逆光

據博主定焦數碼爆料，華為新機將搭載SC595XS，也就是思特威（SmartSens Technology）上個月剛發布的5000萬像素手機CMOS圖像傳感器。



結合此前消息，應該是華為Mate 80系列搭載這顆鏡頭，並且有望用在主攝上。

據悉，SC595XS擁有1/1.28英寸大底，基於思特威SuperPixGain HDR技術，實現了最高110dB的超高動態範圍，較同平台前代產品大幅提升約22dB。

因此，SC595XS能在明暗對比強烈、光線條件複雜的環境中，幫助手機攝像頭捕捉到更多的亮部與暗部細節，減少照片與視頻高亮過曝、暗處細節丟失等情況的出現，有效解決逆光、局部強光、明暗交織等傳統痛點場景的拍攝難題。

並且，SC595XS可支援4K 60fps SuperPixGain HDR超高動態範圍視頻及4K 120fps超高幀率視頻錄製。

SC595XS擁有1.22μm大像素尺寸，基於思特威SFCPixel-2專利技術，通過SF中置設計，在提高靈敏度的同時降低噪聲。

支援雙模式自適應快速對焦，暗光場景下，可開啟AllPix ADAF模式，通過100%全像素對焦，實現高速、精準的快速對焦效果。

整體來看，思特威SC595XS是一顆頂級的國產鏡頭，尤其是超高的動態範圍，符合如今國產高端旗艦的影像佈局。

據爆料，華為Mate 80系列將在年底登場，首發麒麟9030旗艦晶片，包含Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+和Mate 80 RS非凡大師四款機型。

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