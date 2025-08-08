HUAWEI華為Pura 80 Pro／Ultra 港版上市｜拍攝旗艦購機優惠一覽

HUAWEI華為Pura 80 Pro／Ultra 港版正式登場上手試＋售價及發售資訊｜HUAWEI華為早前於泰國曼谷發布HUAWEI Pura 80 Pro 及 HUAWEI Pura 80 Ultra 香港國際版正式推出。而今日（8月8日）兩機正式在港澳地區隆重開售。



HUAWEI華為Pura 80 Pro／Ultra 港版登場（Model：Tina）

為慶祝新機上市，華為特別推出多項限時購機優惠，進一步刺激了消費者的購買意欲。即日起至 2025年9月8日 期間，顧客凡於指定的零售商及運營商購買港澳地區原廠行貨的 HUAWEI Pura 80 Ultra 或 HUAWEI Pura 80 Pro，即可享受高達 $600或以上的折扣優惠。此外，買家更可獲贈價值 $1,549 的 HUAWEI FreeBuds Pro 4 無線降噪藍牙耳機 一件。

HUAWEI香港網上商店也同步推出獨家優惠。只需於活動期間內預付 $88 訂金，即可在最終付款時抵扣 $700 的金額，並同樣獲贈 HUAWEI FreeBuds Pro 4 無線降噪藍牙耳機。這項靈活且極具吸引力的優惠，滿足了不同消費者的購物習慣，確保人人都能享受到購機福利。

除了豐厚的購買優惠，HUAWEI華為更承諾為 Pura 80 系列的港澳原廠行貨手機提供中國（含港澳）及亞太地區聯保服務。這項服務消除了消費者的後顧之憂，讓用家無論身處何地，都能獲得可靠的售後支援。同時，新機也同步啟用 AI 消除功能，用戶只需將手機系統升級至最新版本，即可透過強大的人工智能技術輕鬆編輯和優化照片，進一步提升了產品的使用體驗。

早前於泰國曼谷公布HUAWEI Pura 80 Pro 香港國際版將提供 12GB 記憶體與 512GB 儲存空間版本，這款手機體現「釉色天成」的純色美學，提供釉紅、釉黑、釉白等典雅配色 。其卓越的影像系統搭載5000萬像素 1 吋超聚光主鏡頭，配合 OIS 光學防手震，實現更大進光量，在昏暗與夜間環境下仍能捕捉清晰影像 。另配備 4,800 萬像素超聚光微距長焦鏡頭與 4,000 萬像素超廣角鏡頭，滿足多樣化攝影需求 。屏幕方面，採用 6.8 吋 LTPO OLED 觸控式屏幕，支援 1-120Hz LTPO 自適應更新率及高達 3,000nit 峰值亮度，帶來超清亮眼的視覺體驗 。手機正面更搭載第二代崑崙玻璃，整機耐摔能力提升二十倍，極大增強了耐用性 。內置 5,170mAh（典型值）超大容量電池，並支援 100W 有線與 80W 無線 HUAWEI SuperCharge 超級快充，確保持久續航與快速回血 。

全新Pura 80在拍攝層面上，大幅加強。

HUAWEI華為Pura 80 Pro／Ultra 港版登場，多款新色非常搭眼。

香港將會推出 HUAWEI Pura 80 Ultra 及 Pura 80 Pro

HUAWEI Pura 80 Ultra 香港國際版則配置 16GB 記憶體與 512GB 儲存空間，作為系列的頂級旗艦，Pura 80 Ultra 以「耀目風向標」設計脫穎而出，釉色之上增加金屬光澤，呈現鎏光金釉質感，XMAGE 金標及鏡頭金環點綴其間，盡顯專業影像實力 。影像系統更為強悍，首創超大底雙長焦鏡頭，包含 3.7 倍與 9.4 倍雙光學焦段，一鏡雙目，遠近清晰盡現，尤其適合在演唱會等「山頂位」追星 。同時搭載 5,000 萬像素 1 吋超高動態主鏡頭，動態範圍高達 16 EV，較上一代提升 15 倍，精準還原明暗細節，突破流動影像界限。其屏幕規格與 Pura 80 Pro 一致，同樣提供卓越視覺體驗 。耐用性更進一步，採用第二代玄武鋼化崑崙玻璃，抗刮能力提升16倍，耐摔能力提升25倍，堅固可靠 。此機型同樣內置 5,170mAh（典型值）超大容量電池，並支援 100W 有線與 80W 無線 HUAWEI SuperCharge 超級快充，提供無憂續航 。兩款手機均支援 IP68 級 2 米抗水及 IP69 級抗高溫高壓噴水功能，全面提升防護等級。

金色的Pura 80 Ultra機身，低調得來亦夠矜貴。

首創超大底雙長焦鏡頭，包含 3.7 倍與 9.4 倍雙光學焦段，一鏡雙目，遠近清晰盡現，尤其適合在演唱會等「山頂位」追星 。

HUAWEI Pura 80 Pro最大賣點

優點：HUAWEI Pura 80 Pro 在影像、性能與 AI 體驗上達到高度平衡。其 1 吋超聚光主鏡頭已足以滿足大多數用戶的攝影需求，配合 HarmonyOS 5 帶來的智慧功能，讓日常使用更為便捷流暢。第二代崑崙玻璃則大幅提升了耐用性，為手機提供堅實保護。

合適買家：此機型適合追求綜合性能卓越、注重日常攝影品質、並希望獲得領先 AI 智慧體驗的消費者。對於預算有限，但仍想體驗華為最新旗艦技術的用戶而言，Pura 80 Pro 是極具性價比的選擇。

HUAWEI華為Pura 80 Ultra／Pro 港版登場

HUAWEI Pura 80 Ultra最大賣點

優點：HUAWEI Pura 80 Ultra 在影像方面達到了業界頂尖水準，首創超大底雙長焦鏡頭與 1 吋超高動態主鏡頭的組合，提供了無與倫比的攝影能力。第二代玄武鋼化崑崙玻璃的極致耐用性，更是為手機提供了頂級防護 。

合適買家： 此機型特別適合對手機攝影有極高要求、頻繁在複雜光線環境下創作、或常需在戶外及偏遠地區使用手機的專業用戶及探險家。對於追求極致性能、頂級影像與全面防護的消費者而言，Pura 80 Ultra 毫無疑問是首選。

Pura 80 系列售價及預購優惠

HUAWEI Pura 80 Pro備有釉紅、釉白及釉黑配色，提供12GB + 512GB版本，售價為$7,688。由即日起於指定零售商接受預訂，並將於 2025 年8月8日正式發售。

HUAWEI Pura 80 Ultra 備有鎏光金及鎏光黑配色，提供16GB + 512GB版本，售價為$10,988。由即日起於指定零售商接受預訂，並將於 2025 年8月8日正式發售。

於指定零售商訂購全新 HUAWEI Pura 80 系列，送HUAWEI FreeBuds Pro 4 無線耳機。兩款新機已經開始接受預訂，於預訂期內支付$88可當作抵扣$700購買新機。