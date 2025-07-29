黑色暴雨｜黑雨交通安排　港島東﹑新界東大雨　3大App裝定搵車搭

黑色暴雨｜天文台今日（29日）發出黑色暴雨警告信號，如未返工的話，根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主不應要主一般僱員上班，因此現時應有不少已經出門的市民，正返回家中。想知黑雨下的交通安排，可以使用裝以下 3 個 App，在下大雨的情況下盡快找出最佳的交通路徑、安全到埗。



《Citymapper》

想找出即時的最佳交通方法，可以用裝手機app《Citymapper》。它能顯示車輛預測班次時間、最佳車廂，以及建議的港鐵站出入口，幫大家避開乘車的人潮。App本身update算密，可以即時知道各班次實時狀態，就算改道或暫停也一目了然。

Citymapper下載連結：iOS / Android

《香港出行易》

在惡劣天氣情況下最好當然留在安全地方，萬一真的要出行，也請先盡量留意政府相關機構發出的特別消息、以及天文台發出的天氣警報。想一站式睇晒以上情報，不如安裝《香港出行易》app，它可查看最新公共運輸服務消息，如九巴、新巴、城巴的暫定服務安排。也建議打開推送通知，當有任何新消息及變動時，就會第一時間收到最新交通消息。

香港出行易下載連結：iOS / Android

《高德地圖》／《Google Maps》

黑雨暴雨對對駕車人仕影響比較大，相信車主最關心的是大雨下的道路情況，特別是有沒有某些路段塞車。除了用《香港出行易》查看改道安排，可以打開《高德地圖》／《Google Maps》，了解塞車情況，盡量避開「紅色」的擠塞路線，也能看到臨時封路變化。

高德地圖下載連結：iOS / Android

Google Maps下載連結：iOS / Android