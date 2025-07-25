小米骨傳導耳機2官方商城低調上架　32GB離線播放　防水再次升級

小米百貨最近又又又上新了~



沒錯，就是這款骨傳導耳機2 ！也就是第二代。

話說之前果子用過一段時間一代，整體體驗下來還行吧。不過這已經是三年前的事了。想不到吧？將近三年才更新一代，要是不出果子都忘了小米之前還出過骨傳導耳機這件事。

1. 新品設計特點

回到這款新品上，這次骨傳導耳機2整體沿用了上代的設計，算是優點吧！畢竟跟別家比起來，這種簡約的一體式設計在果子看來是優勢。

僅在耳機內襯處用上了「小米橙」進行點綴。再新增一款白色，果子是覺得比上代的純色好看。然後鈦合金骨架、親膚硅膠耳掛、33.5g的機身重量......比上代（28g）稍重一點~

2. 核心功能升級：獨立音樂播放

小米這次骨傳導耳機2果子覺得升級最大，算是史詩級提升的，就是支持獨立音樂播放！也就是所謂的本地離線播放模式。

內置的32GB內存，可以把歌、播客、有聲讀物（支持MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE等格式）像之前MP3那樣直接拖到耳機裏。

對於像果子這種一想到要帶着死沉死沉的手機就不想去跑步而放棄減肥的人來說，簡直喚起了新的希望~就是用本地播放模式（6小時）時續航會比藍牙播放模式（12小時）少上一半。不過問題也不大，反正這款骨傳導耳機2支持快充！充電10分鐘，聽歌3小時。

3. 防護性能及運動監測功能

因為小米上代骨傳導耳機僅支持IP66防護，所以果子一直不敢去游泳，錯失減肥黃金期~而這代不僅升級成IP68防護，支持5米水深2小時。

一體成型密封層結構，能輕鬆滿足騎行跟越野跑防水防汗；哪怕是游泳、衝浪、鐵人三項這種高強度運動，同樣不在話下。再配合耳機內置的傳感器跟頌拓AI游泳算法，說是能準確監測游泳配速、距離、趟速、換氣角度、游泳時長等多項關鍵數據。

果子還特意去搜了下頌拓，好傢伙~竟然是芬蘭老牌運動產品大廠！專攻運動手錶、潛水手錶/電腦、指南針等戶外專業設備。他們自己也有出骨傳導耳機，價格嘛......將近小2000元（人民幣，下同）的那種。

4. 音質表現及價格訊息

而小米這款骨傳導耳機2不用1、2000元，只要699元！你沒看錯，只需699元就能把它帶回家~看完突然想買是什麼一回事？

既然是耳機，那肯定離不開音質這塊！小米骨傳導耳機2搭載了大尺寸跑道型振子，相比上代低頻說是更飽滿、人聲更清晰、樂器層次更分明、動態細節也有顯著提升；再配合定製音腔跟小米針對日常、戶外、游泳等不同場景準備的三種模式音效，用梁朝偉的話說就是「高音甜、中音準、低音沉」~

考慮到上代整體偏均衡的白開水調校，這代聽感小升級也算是在果子的預期之內。

5. 附加功能及使用建議

最後再安排上讓通話更清晰的雙麥克風陣列ENC降噪跟小米拿手智聯生態，你們覺得小米這款699元的骨傳導耳機2怎麼樣？

果子是覺得感興趣的可以先去線下小米之家門店試試，畢竟耳機這種東西是非常主觀的。就像上代果子覺得用起來還行，但很多小夥伴覺得一般一樣。還有就是因為這代支持了游泳跟衝浪，所以上代的Type-C接口改成了觸點連接。

這個就見仁見智了，果子是覺得多帶一條線外出不夠方便。

延伸閲讀：專家指長期配戴降噪耳機或導致聽力出問題 建議開啟1模式救聽力（點擊鏈結看全文）

+ 13

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】