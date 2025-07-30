近年各種關於行動電源、手提風扇電池爆炸問題，再度引起公眾對電池安全的關注。連續的高溫天氣，不少存放於家中多時的舊電池／舊電話都先後發脹，甚至撐開機背，此時電池即成潛在危險物品，有可能引發起火或爆炸，應立即安全處理！



本地品牌尿袋爆炸？｜網民手指被燒傷燻黑 安全使用貼士

舊電池／舊電話都先後發脹，甚至撐開機背，此時電池即成潛在危險物品，有可能引發起火或爆炸，應立即安全處理！

但是…直接掉進垃圾桶，有機會在清潔工人處理垃圾時引發爆炸及火災…

也不敢將已發脹的電池掉進電池回收箱…

究竟香港市民應該如何處理手頭已發脹的手機/尿袋電池？

以下是一些建議：

Step 1｜請立即停止使用

不要繼續充電或開機。如果手機還開著，請小心地關機。切勿嘗試以利器戳破已發脹電池、又或壓扁它，亦不能直接丟棄電池。

不要繼續充電或開機。

如果手機還開著，請小心地關機。

切勿嘗試以利器戳破已發脹電池、又或壓扁它，亦不能直接丟棄電池。

1.1｜無論電池有無發脹．也絕不可與垃圾一同處理

根據 TBS NEWS 報導，日本在 2018 年至今年 4 月，因垃圾收集車和垃圾處理設施中，因鋰電池起火等原因而損失的金額已達到約 111 億日圓。

Step 2｜輕微發脹可以鹽水處理

本文將提及手機／行動電源電池發脹處理法，如果屬於手機，相信用家必定會選擇修理，但如果只是價值數百元的尿袋(行動電源)，可以考慮將其浸泡在鹽水中，降低行動電源的電量，減少潛在危險，之後再掉到電池回收桶。

1. 準備鹽水：將鹽加入水中攪拌均勻

2.浸泡：將發脹的行動電源整個完全浸於鹽水內

3.靜置：在鹽水中靜置最少24小時

4.瀝乾：將尿袋從鹽水中取出後完全瀝乾

5.丟棄：完全包袱確保不會有液體流出，並將尿袋丟棄到電池回收桶。

輕微發脹可以鹽水處理

Step 3｜冒煙發熱異常情況．即打999

如有以上即時危險，請即致電 999 聯絡消防處處理，情況許可的話可使用滅火器（如乾粉滅火器）或防火毯等工具撲滅火勢，但要注意安全，避免吸入電池排出的煙霧。

+ 9

Step 4｜建議暫時存放方式

市民家中未必有防火袋，可以先將電池放入金屬盒（如月餅盒等）或堅固的塑膠盒內，並即時存放在通風、陰涼乾燥處，遠離易燃物及孩童寵物。

Step 5｜聯絡專業人仕處理

如果發脤的電池屬Apple的iPhone、iPad、Mac機，可以跟品牌的維修中心聯絡（預約網站：https://getsupport.apple.com／客服熱線：800-908-988），它們會為用戶提供專業支援。

如屬其他Android平台手機（Samsung、小米、Sony等），亦可嘗試先聯邦相關的客戶服務熱線，他們的授權維修中心有安全處理設備，不建議找街鋪處理。

Step 6｜環保署授權回收商/機構

如果尿袋、風扇仔的電池發脹，相信無人會想再修理它，會直接掉棄。但再重申一次不能將電池直接掉進垃圾桶。已損壞的充電池不應放在回收箱，需使用膠袋及膠紙將電池密封處理。回收鋰電池的地點，同樣可以在「香港減廢網站」查找應又或聯絡政府授權認可的電子廢物回收公司，向職員查詢預約，再自行前去交付，切勿以寄件方式送貨。

ALBA IWS 電子廢物回收公司

WhatsApp查詢：60815096 網址：https://weee.com.hk/hk/recycling/ 電話：2676 8888

ALBA IWS 電子廢物回收公司

綠綠回收站 GREEN@COMMUNITY

網址：https://www.wastereduction.gov.hk/en/greencommunity.htm

綠綠回收站 GREEN@COMMUNITY

資料來源：消委會、香港減廢網站