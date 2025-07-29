本地品牌尿袋爆炸？｜網民手指被燒傷燻黑　安全使用貼士

本地品牌尿袋爆炸｜連登網民分享，早前在 Facebook 中有用家發文，其家人使用本地某品牌的行動電源時，竟發生爆炸事故，在滅火期間家人更不慎被燒傷。因此，發文警世其他網民使用電子產品時，要小心安全，不能以為有品牌﹑有認證就掉以輕心。



最近網民分享，家人在內地使用香港品牌推出的行動電源時，並用原裝附送的充電線幫手機充電期間，行動電源突然「膨」一聲爆炸起火，經過約一分鐘滅火後，行動電源已被燒到完全變形，甚至一分為二。家人亦在滅火期間燒傷手指，從圖中可見手指已被明顯燒傷變黑。

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網民續指出，該行動電源是在2024年9月購買，目前使用不到一年，而且產品有 3C 認證，在爆炸前也沒有出現電源發脹﹑過熱情況。同時，網民亦買過同一品牌多件產品，另一款行動電源也沒有以上意外，因此對電源爆炸起火原因不解。事後網民已向該品牌的客服報告情況，亦在翌日收到品牌回覆正在處理事件。

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就算入手有品牌﹑國際認證的行動電源時，也不能掉以輕心，以為其一定安全。用家本身也要留意電源的安全使用方法，否則也有機會導致爆炸﹑起火風險。消委會曾分享7大行動電源的安全使用貼士，充電﹑保存也有學問：

1：存放於店內未發售／未經使用的電池同樣會自然老化，購買時應選較新型號產品。

2：購買後應保存在陰涼的地方，避免受外來熱力影響。

3：電池不應該長期完全放電，久久不用的尿袋應不時略為充電。

4：電池如需要長時間閒置，電量應該處於低過50%電量。

5：支援快充的尿袋，接駁口位置有機會因熱力而加速老化。使用時如發現有異常熱力，應立即停用。

6：外置充電最忌是撞擊，如曾不小心掉在地上，即使表面沒有明顯膨脹，內部也可能已經毀壞，此時更要加倍留意，如發現尿袋過熱，請立即停用。

7：尿袋本身也需要充電，此外應該使用取得安全規格的火牛充電。



資料來源：LIHKG