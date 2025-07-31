iPhone先達回收價2025.7月更新｜iPhone 17 推出前37款舊機二手收機價｜iPhone 17 系列將於9月發表，相信一眾舊機回收價就會急速下跌！不如就趁「落價」前去放機，最少執多幾百等9月換新機！馬上睇睇最updated 的 37款舊iPhone 先達二手回收價。



iPhone 17 系列將引入超薄機 iPhone 17 Air 以及全新排列的機背鏡頭設計，真正的改款發表後，舊機不單顏值不保、回收價一樣會下跌。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）

iPhone先達回收價2024.9月更新｜iPhone16出貨29款舊機二手收機價

本文報價全部均以該型號最高容量（比如16 Pro最高為1TB／16E 最高為512GB）、機身及操作狀況良好計，實際回收價亦可能因為機身顏色不同而有出入。



即睇2025年7月37款型號手機回收價⬇

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iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行舊換新Trande In，換購現時最新型號的iPhone 16系列手機。不過在「618購物節」推廣活動+$500限時優惠完畢後，現時的回收價不算特別高。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）