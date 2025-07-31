Apple 近日正式推出 iOS 18.6 更新，這是 iOS 18 系統系列中的最新版本。雖然隨著 iOS 26 配合iPhone 17系列於9月發表，iOS 18 的開發周期已步入尾聲，而且這次更新在功能上亦沒甚麼驚喜新特性，但iOS 18.6 依然一個不可忽視的重要版本，涉及多個系統穩定性與安全性問題， 對於追求裝置安全、使用體驗流暢的用家來說，這次更新依然值得立即安裝。



iOS 18.6 的其中一項主要修正，是解決了「照片」App中，回憶影片無法分享的問題。部分用家反映，在製作完回憶影片後無法順利透過訊息、AirDrop 或其他方式將影片分享給親朋好友，Apple 在這次版本中明確指出，此問題已經被修正，更新後應可恢復正常使用。

同時，更新涵蓋超過 20 項安全性修補，針對潛在的系統漏洞與外部攻擊防禦能力進行加強。其中一個值得注意的修補，是與「輔助使用」功能有關。在舊版系統中，若用家開啟 VoiceOver 功能，可能會因為程式錯誤而導致密碼被語音讀出，這種情況雖然機率不高，但若發生在公共場所或被有心人利用，後果仍相當嚴重。此次更新已經針對此問題進行處理，保障用家資料的隱私性。

另外，iOS 18.6 亦針對音訊處理進行修正。過往如果裝置接收到經特殊設計的惡意音訊檔案，可能會導致記憶體錯誤或系統不穩，這類漏洞通常與記憶體管理錯誤有關，在資安專家眼中屬於高風險等級，若被駭客利用，可能會讓裝置暴露於更大的風險之中。Apple 的工程團隊針對這項問題進行深入處理，避免類似情況在未來重演。

WebKit 方面的修補也是此次 iOS 18.6 的重點之一。WebKit 是 Safari 瀏覽器的核心引擎，幾乎所有的網頁內容載入與解析都經由此模組進行。根據 Apple 的資安報告，本次更新中包含了多達八項與 WebKit 有關的修補，主要是修正部分代碼漏洞可能導致的敏感資料洩露、瀏覽器當機以及記憶體損毀等問題。在日常使用上，這代表著 Safari 瀏覽器在 iOS 18.6 下將變得更安全、更穩定，也能更有效地抵擋來自惡意網站的攻擊行為。