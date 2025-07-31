手機續航迎來萬級時代　10000mAh新機進NPI　竟是這個品牌首發

剛刷到「行業唯一 8000mAh 性能機，iQOO Z10 Turbo+」 的消息。當時還嘀咕呢，今年下半年，怕是手機續航都要捲到8000mAh了。結果今天又看到10000mAh的新機預告！



根據數碼圈爆料博主消息，有一款10000mAh左右容量的新機，已經進入NPI（新產品導入）流程了。

數碼圈博主爆料（數碼閒聊站@微博）

該條爆料訊息評論區，有眼尖的老粉判斷，大概率指的是榮耀Power系列的新品。

博主回復評論區猜測（數碼閒聊站@微博）

先不說這是不是榮耀Power系列，補充下這裏提到的NPI新品導入流程。

公開消息，這個流程是新機在研發和量產的重要一環。

10000mAh大電池需要經過嚴格測試安全標準、驗證生產工藝、小批量生產驗證等流程；要是電池性能能通過可靠性驗證，且快充協議也能適配10000mAh容量；那也意味着，這款新機能成功將手機電池容量推上「萬級」門檻。

按圖，看Honor Power系列上一代大圖👇👇👇

這個10000mAh，但看數字就挺驚人的。

電池容量演變史

要知道22年前諾基亞（Nokia）1100那會兒，電池才900mAh ，雖然那會兒能實現一周續航，但畢竟是功能機時代嘛。

再到智能機前期，iPhone 4、三星 Galaxy S2這些電池容量上到1500mAh左右，但需要隨身帶充電寶，一天兩充都是常態。

技術飛躍的轉折處

而10年前，也就是2014年左右，快充技術、電池能量密度提升了，這時候的Android旗艦才配上3000-4000mAh的電池。

近看的話，5年前，廠商應對5G高功耗將電池技術推進到5000mAh大關。意思從1000mAh到5000mAh，用了15年。

真正提速，可以說還是從去年硅碳負極（SiC）電池技術的商業化開始，直接推動容量進到7字頭。例如紅魔10 Pro系列的7050mAh、realme Neo7的7000mAh等等。

今年直接起飛了，8000mAh新機量產預告，這甚至直接一步邁進10000mAh時代。從5000mAh到10000mAh，只縮短到了5年！

更牛的是，同步突破的還有電池越大越厚重的物理限制。例如真我 Neo7機身厚度做到8.56mm；8000mAh的榮耀 Power機身厚度7.98mm......

所以這也讓我們產生了好奇，這款10000mAh新機最後能把厚度做到什麼程度。

也不只於此。10000mAh新機若成功量產，那手機的新賣點又洗牌了，勢必會顛覆、重塑手機行業。大電池一上，快充的標準應該也會很快突破上限了。

當然隨之也帶來了更大的挑戰，那就是10000mAh電池的散熱會面臨更高要求。這些都值得蹲一波量產新機的揭秘時刻。

從另一方面來看，10000mAh新機雖然能提高續航能力，但也面臨新的問題。例如技術突破推高成本，手機價格也會越來越貴，這個對於我們用戶來說，就挺無力的。

還有當下其實軟件的功耗也在同步增長。就算一些旗艦機今年把電池上到了6000mAh左右，但手機也同步配備了2K+120Hz屏幕、端側AI等高功耗場景。

所以越往後，系統優化也面臨高要求......不過大體來說，智能手機如今已是全面開花，用戶的選擇還挺多的。

如今的智能手機趨勢，大多朝着兼顧輕薄與大電池、捲影像、融合AI、復興小屏、回歸直屏等多方面發展。

相信再過幾年，手機不僅在續航上捲出新高度，其他方面也會實現更多新突破......

延伸閲讀：手機電池比尿袋還要猛？10000mAh時代要來了 國產手機續航大突破（點擊連結看全文）

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