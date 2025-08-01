iOS 18.6電量測試｜比較7款iPhone　iPhone 16趺足40分鐘續航力

iOS 18.6 電池續航力測試｜iOS 18.6 修補20項安全漏洞 解決相簿回憶影片分享錯漏。不過，今次對 iPhone 16 的電池續航力影響比以往大，YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 18.6 的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 18.6 更新重點

iOS 18.6 的其中一項主要修正，是解決了「照片」App中，回憶影片無法分享的問題。部分用家反映，在製作完回憶影片後無法順利透過訊息、AirDrop 或其他方式將影片分享給親朋好友，Apple 在這次版本中明確指出，此問題已經被修正，更新後應可恢復正常使用。

iOS 18.6 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.6 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone XR（增加20分鐘）﹑iPhone 15（增加23分鐘）﹑iPhone SE2020（增加1分鐘）；另外 4 款的電池續航力都減少，包括：iPhone 11（減少17分鐘）、iPhone 12（減少12分鐘）、iPhone 13（減少14分鐘）﹑iPhone 16（減少39分鐘）。

資料來源：YouTube