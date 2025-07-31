寶可夢手機遊戲《Pokemon TCG Pocket》近日推出的新擴充包「天與海的指引」引發大事件，原來當中的鳳王（Ho-Oh）實境卡涉嫌抄襲了中國插畫家「晝時歌」的同人作品。平時任天堂法務部告別人侵權就多，常被網民笑是版權魔人；想不到今次自己抄襲人，亦都能夠即時作出即時反應，遊戲開發團隊更緊急將爭議卡圖下架，並發表多語言公告，正式向玩家及創作者社群道歉。



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新擴充包大炎上

事件起因於「天與海的指引」卡包即將上線前，三星鳳王EX卡片的插圖提前流出，當時中國繪師晝時歌（@lanjiujiu）已在社群平台發文控訴，該卡圖與其2021年受粉絲委託繪製的同人作品「朝鳳」極為相似，無論構圖、姿勢還是角度都幾乎一致，懷疑作品遭官方盜用。部分網民更將兩者圖片重疊比較，發現相似度驚人，質疑遊戲團隊或將其作品左右翻轉後進行描圖。

疑事繪師七原しえ未作回應

消息曝光後迅速引起大量網民議論，有人質疑官方抄襲二創作品。亦有人認為，負責這張卡牌插畫的原作者「七原しえ（Sie Nanahara）」過去曾為寶可夢官方繪製多張卡牌，有可能是製作團隊向他提供創作素材時，交付了錯誤資料，而針對事件七原し並未正面回應。

問題插畫已下架留白待更新

面對爭議，寶可夢公司聯同 Creatures Inc. 與 DeNA 發表公告，經內部調查確認，團隊在委託繪師創作卡牌插圖時，誤將不正確的資料（極可能為涉事二創圖）作為正式素材提供，導致抄襲風波。除鳳王EX外，另一張利基亞EX（Lugia EX）卡片同樣因插圖問題一併下架。現時玩家在遊戲中抽到相關卡牌時，會以暫定插畫（空白）呈現，官方承諾待重製插圖完成後再行替換。

大公司抄襲不止任天堂｜索尼Bungie也出事

寶可夢公司強調，今後將加強品質管理，防止類似事件再度發生，並向所有玩家、粉絲及創作者表達誠摯歉意。晝時歌亦在微博發文，感謝官方及時處理，並希望事件能平息。題外話，這類大公司反過來抄襲獨立繪師作品的事件也非首次，早前索尼SIE 旗下 Bungie 發表撤離系射擊game《Marathon》（失落星船：馬拉松），被爆作品內大量且直接盜用英國藝術家N2（@4nt1r34l）的舊作品，事件導致這本在封測時已劣評如潮的新作雪上加霜。