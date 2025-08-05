小米電源拖板20W香港開售、$129值得不值買？｜英制三腳售$129貴國行版1倍交智商稅？｜小米的家用電器、行動電源等設計精美、售價$129比一般外國貨便宜，吸引不少用家支持。最近香港終於上市小米電源拖板20W：1款附有3組三腳13A英制插頭以及1 USB-A、2 USB-C 插槽，最大輸出功率為達 20W，能支援不少手機快充。但Threads卻有人指它定價過高，又指大部份USB拖板都是「智商稅產品」，本文將分析這講法是否正確。



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小米電源拖板20W值得不值買？

小米電源拖板20W支援USB-C 20W快充，設有過載保護、耐高溫阻燃外殼與防觸電安全活門，多孔設計可同時為多部裝置安全快速充電，輕巧實用。外型簡約美觀，定百多元定價相信會熱賣。但Treads上一位經常自費購買行動電源進行解拆試用的用戶@hk133here，卻連續出文批評此產品，認為它比中國國內同款美制兩腳小米電源拖板20W（售54.9人民幣）貴達一倍；且3個插頭沒有獨立開關，根本定價過高。

Threads 用戶 @hk133here 截圖／小米香港官網圖片

不過有網民留言，以兩點回應@hk133here，指其見解有欠公平：

理由 1）根據香港法例第406章《電力條例》及相關電器產品（安全）規例，在香港合法出售的13A三腳插頭拖板（即BS 1363標準），插頭和拖板必須有地線，且每一個13A三腳插頭必須內置保險絲。

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因此，英制13A三腳拖板（BS 1363標準）與中國兩腳拖板（GB 2099/GB 1002），在結構、安全要求和製作成本上有明顯分別，不單內部要使用更多零件，更要有保險線，塑膠外殼用料也較厚，所以定價較貴也合理。香港消委會及機電工程署（EMSD）更不斷監測市面產品，2月就呼籲市民停用3款拖板。

機電工程署呼籲市民停用三款LDNIO牌拖板 均為HKTVmall有售

香港消委會及機電工程署（EMSD）多次強調無保險絲插頭屬違規產品，不能合法售賣。

理由 2）小米產品不同地區定價各異，比如巴基斯坦小米發售的同級兩腳拖板，兌算港元售價約$97，並非香港版本定價特別貴。但@hk133here就認為香港是中國一部份，定價不應有異。

巴基斯坦小米發售的同級拖板，兌算港元售價約$97。

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帶 USB 輸出模組拖板不實用、是交智商稅？

在多位網民回應後，@hk133here並不認同，並指反對者都是「小米孝子」。之後他將話題從定價轉到「帶 USB 輸出模組的拖板都不實用、是交智商稅」，記者認為這說法可圈可點：首先，他認為USB充電、拖板各自分開購買，可以選購市面最新規格的USB快充制式，壞了也可獨立修理更換，這點的確有理。

Threads 用戶 @hk133here 截圖

小米電源拖板是否物有所值？要看產品質量

「帶 USB 輸出模組的拖板比較危險」這理論在網上時有出現，一般認為該類產品對設計及品質要求比一般拖板高，市民容易買到劣質產品，做成電壓不穩損壞手機、平板等敏感電子設備。又或線路設計不良，產生電磁干擾影響電子產品。

小米電源拖板20W則報稱有多個優點，包括：過載保護功能、內部線路採用優質銅材、外殼採用阻燃材料等等。如果全部對辦，$129並不貴。針對這點，網民認為@hk133here應該照他平日做法，先拆解產品實物再下定論，他本人也直認「如果小米呢隻香港版拖板做工真係特別好嘅話，賣貴啲都合理，遲啲買返件實物同其他香港有售嘅大品牌拖板以及大陸版小米拖板對比下。」

記者平時也有看@hk133here的尿袋開箱文，期待他解拆小米電源拖板20W的報告。

帶 USB 輸出模組的拖板對生產、設計、品質的要求比一般拖板高。