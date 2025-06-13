銅鑼灣拖板短路起火　傳出爆炸聲｜拖板安全使用貼士　小心潮濕天

銅鑼灣昨日（12日）開平道一幢服務式住宅地下發生火警，其間更一道傳出爆炸聲。消防到場將火救熄，調查發現一間店舖的拖板短路起火引致火警。其實拖板看似簡單易用又安全，但當中存在很多需要注意的使用細節，特別是現在香港的潮濕天氣。



銅鑼灣開平道一店舖單位，因拖板短路引起大火，起火位置冒出大量燶煙，從照片到的照片可見，開平道一帶黑煙濃罩，其中甚至傳出爆炸聲。消防出動一條喉和一隊煙帽隊救火，由約下午3時起火，到約4時40分將火救熄。

天氣潮濕、拖板直接擺地面有機會漏電？

由於近日不斷下雨，濕氣又重，拖板的插頭容易會受潮，如插板上有積聚灰塵的話，通電就可能導致積汙導電，增加觸電或短路的風險。因此，如電線或插頭異常發熱、散發焦臭味，甚至接觸電線或插頭時觸電，都反映出電線或插頭的保護性能已經失效，就算能繼續為電器供電，但繼續使用下去的風險亦會越來越大，建議要立即更換。

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拖板都有使用壽命

另外，其實拖板也有使用期限，並不是能一直供電就代表可以安全使用。日媒「あたらしい日日」根據日本配線系統工業會的資料指出，拖板的壽命大約只有5年。長期使用的拖板外觀上可能並未有太大變化，但內部的導電線有機會已經劣化，繼續使用可能會導致觸電，甚至火災。