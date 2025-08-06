Spotify 宣布在全球多個市場調整訂閱費用，香港亦在加價名單之內。官方解釋，此舉是為了確保平台能持續提供高質素及更個人化的音樂體驗，並支援未來的產品功能創新及內容服務升級。Spotify 加價後，用家亦可以借此機會考慮是否「轉會」，以下分享 6 大音樂串流平台的價格比較：



在這一輪的加價中，香港 Premium 個人計劃（Individual Plan）月費由原本的 $68 上調至 $78 元，升幅約為 14%。對於長期依賴 Spotify 聆聽音樂的用家而言，雖然加幅看似不算過分，但累計起來每年需多付近百元。至於家庭計劃（Family Plan）亦由 $108 加價到 $128。雙人計劃（Duo Plan）及學生優惠計劃，則暫時不會調整價格，用家會在未來一個月陸續收到電子郵件通知，詳細列明新價格及生效日期。

事實上，Spotify 自成立以來一直保持相對穩定的收費，但近兩年全球多個地區已陸續見到調價趨勢。除了營運成本上升、音樂版權費用增加之外，串流平台之間的競爭亦驅使各家服務商不斷投資研發，例如升級音質至 HiFi、加強歌單 AI 推薦演算法、拓展 Podcast 及有聲書內容等。Spotify 認為，這些投資不僅令平台功能更全面，也為用家帶來更個性化、更具沉浸感的聆聽體驗，因此需要透過合理加價來支撐長遠發展。

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如果單純以價格來比較，Spotify 在香港的新收費略較其他平台高，當然，不同平台的定位、內容數量及功能各異：

．Apple Music 主打與 Apple 產品的無縫整合

．YouTube Music 憑藉 YouTube 的龐大影片庫提供更多版本歌曲

．KKBOX 在華語及日韓音樂的曲庫優勢明顯

用家選擇哪個平台，往往不僅取決於價格，也與個人音樂口味、裝置使用習慣及功能需求密切相關。

對於香港的 Spotify 用戶而言，是繼續訂閱還是考慮轉會其他平台，需要權衡自身的使用習慣。如果經常使用 Spotify 的個人化歌單、AI 推薦、跨平台裝置同步播放等功能，並且已經累積了大量喜愛歌曲與播放清單，那麼即使月費增加，續用的吸引力仍然不低。