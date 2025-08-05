《涼宮春日》聲優平野綾與《幪面超人Amazons》演員谷口賢志於今日（5日）透過社交平台X（前Twitter）宣布離婚。兩人分別在各自的SNS發表聲明，向一直支持自己的粉絲報告離婚消息，並表示未來將繼續各自的演藝事業，期望大家能夠一如既往地給予支持與鼓勵。平野綾在聲明中表示：「這次，我與谷口賢志已經提交離婚申請，正式離婚。今後，對我們各自的活動，還請大家繼續不變地支持。」



鬼滅之刃無限城篇AIRSIDE活動｜教拎免費名信片｜憑票95折買周邊

平野綾與谷口賢志宣布結婚時的官方發相。

平野綾的官方離婚公告。

未經深入了解就閃婚｜成婚3個月即分居

兩人於2024年1月閃電結婚，當時被外界稱為「交往0日婚」，但僅僅三個月後就傳出家暴消息！網民就表示並不意外，指兩人只是「一時間的情投意合」，而經深思且未有足夠了解下就閃婚，去年年初，二人更傳出家暴消息，指妻子平野綾出手攻擊丈夫，雖然一切均未經證實，但二人此從就開始分居。2024年9月，平野綾曾透露雙方正透過律師協助協議離婚。此次正式對外公佈，平野也向長久以來支持的粉絲表達感謝之意。

兩人於2024年1月閃電結婚，當時被外界稱為「交往0日婚」

短暫的婚姻｜僅維持582天

平野綾因在2006年動畫《涼宮春日的憂鬱》中主演聲優而爆紅，之後在舞台劇等多領域活躍。谷口賢志則為知名男演員，參與多部影視作品，包括《幪面超人》及《Ultraman》系列。兩人此次和平分手，強調未來將專注於自身發展，雙方都希望粉絲繼續支持各自的藝能活動。