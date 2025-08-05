鬼滅之刃無限城篇AIRSIDE活動｜憑票買周邊95折｜教拎免費名信片｜日本網民近日最流行的話題是：「原來《鬼滅之刃》仲咁hit？」是的，《鬼滅》人氣高、Haters也特別多，不論是動畫推出時就笑：「3、4年後沒人會提起這套兒童作品」誰知劇場版《無限列車篇》在日本大收407.5億日圓。當電影落畫後，《鬼滅》黑子又批：「漫畫原作草草收場，UFO社動漫再燒經費也救不了，幾年後就無人會提起它」誰知2025年7月上演的劇場版《鬼滅之刃無限城篇 第一部》又又又又大熱，上映17日已狂收176億。



「原來《鬼滅之刃》仲咁hit？」對！「「原來《鬼滅之刃》仲咁hit！」

這部大熱電影，香港將於2025年 8 月 14 日上映，而事前預售已經開始，在啟德站AIRSIDE 戲院更安排了打卡活動，將相片分享至Facebook或Instagram，現場即送你《鬼滅之刃無限城篇》限定明信片一張，數量有限，送完即止！同場還有10多款電影版精品開售，當中包括Aniplex、BANDAI、Bushiroad等日本品牌產品；手持戲票更有95折，即來睇睇有甚麼好貨色。

鬼滅之刃劇場版 無限城篇 砌圖 1000塊(直向) A款 綜合 $180

鬼滅之刃 杯墊(無慘／黑死牟／童磨／猗窩座／憎珀天) 各$75

鬼滅之刃 水樽 $85

鬼滅之刃 皮質隨身收納包 $200

鬼滅之刃 經典刺繡托特包 $250

鬼滅之刃 ID卡套(無慘／黑死牟／童磨／猗窩座／憎珀天) 各$65

鬼滅之刃 馬克杯 $175

鬼滅之刃 盲抽全彩T-shirt(One Size Fit All) $200 隨機抽款

鬼滅之刃 萬年曆角色小立牌組 $99

Aniplex《鬼滅之刃》 竈門炭治郎 ＄328

Bushiroad Creative PalVerse《鬼滅之刃》vol.1 盲抽(共6款) $79抽1隻

Bandai [PROPLICA]《鬼滅之刃》日輪刀 -煉獄杏壽郎刀鍔Ver.-$1,289

活動詳情

日期：2025年8月5日－8月25日

時間：星期一至五 12pm - 9pm ; 星期六/日/公眾假期 11am - 9pm

地點：啟德AIRSIDE 5/F 戲院旁