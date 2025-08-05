鬼滅之刃無限城篇AIRSIDE活動｜教拎免費名信片｜憑票95折買周邊
撰文：鍾世傑
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鬼滅之刃無限城篇AIRSIDE活動｜憑票買周邊95折｜教拎免費名信片｜日本網民近日最流行的話題是：「原來《鬼滅之刃》仲咁hit？」是的，《鬼滅》人氣高、Haters也特別多，不論是動畫推出時就笑：「3、4年後沒人會提起這套兒童作品」誰知劇場版《無限列車篇》在日本大收407.5億日圓。當電影落畫後，《鬼滅》黑子又批：「漫畫原作草草收場，UFO社動漫再燒經費也救不了，幾年後就無人會提起它」誰知2025年7月上演的劇場版《鬼滅之刃無限城篇 第一部》又又又又大熱，上映17日已狂收176億。
「原來《鬼滅之刃》仲咁hit？」對！「「原來《鬼滅之刃》仲咁hit！」
這部大熱電影，香港將於2025年 8 月 14 日上映，而事前預售已經開始，在啟德站AIRSIDE 戲院更安排了打卡活動，將相片分享至Facebook或Instagram，現場即送你《鬼滅之刃無限城篇》限定明信片一張，數量有限，送完即止！同場還有10多款電影版精品開售，當中包括Aniplex、BANDAI、Bushiroad等日本品牌產品；手持戲票更有95折，即來睇睇有甚麼好貨色。
活動詳情
日期：2025年8月5日－8月25日
時間：星期一至五 12pm - 9pm ; 星期六/日/公眾假期 11am - 9pm
地點：啟德AIRSIDE 5/F 戲院旁