Vivaldi瀏覽器整合Proton VPN還可免費使用　強化隱私與上網安全

近期知名的瀏覽器 Vivaldi 與 Proton VPN 達成合作（新聞稿），直接將 VPN 整合到瀏覽器中，使用者可以透過內建的免費 VPN 強化網路隱私，同時保護線上安全。這兩項產品一直受到許多人推崇，Vivaldi 瀏覽器以高度可自訂性著稱，幾乎任何想像得到的功能和需求都能選擇，Proton VPN 是一家強調安全、隱私的服務商，以最安全的加密連線技術、受全世界最嚴格的瑞士隱私法保護而聞名。



在 Vivaldi 整合 Proton VPN 後，使用者可在瀏覽器右上角的工具列直接開啟或關閉 VPN 連線，這個功能和 Proton VPN 單獨安裝的版本看起來很像，不過需要先註冊 Vivaldi 帳號，登入後就能使用 Proton VPN 免費 VPN 服務，沒有流量限制，若有需要也能考慮升級到付費版本。

Proton VPN 有無數優點應該不用多說，包括：無日誌政策（不會收集任何使用資訊）、全世界 117 個國家擁有超過 11,500 台伺服器，更重要的是這項服務開源，任何人都可以檢視原始碼有沒有任何問題。

如果你從未使用過 Proton VPN，或是對 VPN 需求並不太高、只是需要有個可以加密連線的連線渠道，不妨試試看 Vivaldi 瀏覽器內建的 Proton VPN 功能，也許你會同時愛上這兩項產品。順帶一提，Proton 還有以下服務也很推薦使用：

Proton Mail 電子郵件信箱自訂網域名稱教學，更強調隱私及安全性

Proton Drive 瑞士免費網路硬碟，以最安全的方法儲存或分享檔案

Proton Pass：全新開放原始碼、安全隱私的免費密碼管理工具



網站名稱：Vivaldi

網站鏈結：https://vivaldi.com/zh-hant/



如何使用 Vivaldi 內建 Proton VPN？

下載 Vivaldi 瀏覽器

開啟 Vivaldi 官方網站下載瀏覽器安裝程式，在我寫這篇文章時 Windows 版本已有 Proton VPN 功能。

下載 Vivaldi 瀏覽器（Vivaldi）

開啟 VPN 功能

開啟瀏覽器後從右上角就會出現「VPN」按鈕，點選後會出現 Proton VPN for Vivaldi 訊息，不過必須要先登入 Vivaldi 帳號才能使用（如果有 Proton 帳戶也可以直接登入使用）。

右上角會出現「VPN」按鈕（Vivaldi）

登入或註冊 Vivaldi 帳號

點選登入 Vivaldi 帳號後會出現如下畫面，如果還沒有可以免費建立一個帳號。

免費建立一個帳號（Vivaldi）

登入後會出現 VPN 已可使用的提示訊息。

VPN 已可使用（Vivaldi）

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開始使用 VPN 連線

Vivaldi 瀏覽器的免費 VPN 功能和 Proton VPN 政策一樣，只能點選「連線」自動選取最快速的免費伺服器進行連結，而且免費伺服器有國家限制，只有美國、荷蘭、日本等地區可以使用。

點選「連線」自動選取最快速的免費伺服器進行連結（Vivaldi）

測試一下 Vivaldi 的 VPN 連線功能，點選連線後就會尋找免費伺服器連線，整個過程只需要幾秒鐘，連線以後就能享有 VPN 加密特性，不需要時記得中斷連線，否則連線速度可能會有些緩慢。

如果你需要點選任意的國家進行 VPN 連線，這是 Proton VPN 付費功能，需經過訂閱才能使用。

點選任意的國家進行 VPN 連線，這是 Proton VPN 付費功能（Vivaldi）

連線後測試一下取得的 IP 位址，已經是透過荷蘭伺服器來連線，這個測試是使用「IP.ME 查 IP 位址超方便，打開網頁立即顯示還能查 Whois、DNS 紀錄」，網址很短可以將它記住，非常好用！

連線後測試一下取得的 IP 位址（https://ip.me/）

值得一試的三個理由：

免費內建 VPN，無流量限制，直接在 Vivaldi 瀏覽器內啟用

Proton VPN 高安全性，採用最強加密技術，保護隱私

開源且無日誌政策，確保使用者的瀏覽數據不被記錄



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】