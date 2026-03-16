成屋電源線﹑叉電器？日媒教正確收納法　電線整齊又不怕截斷

不論是書枱上還是背包裡，長短不一的線材總是交織纏繞，待到急需使用時，往往要花費大量時間解開 。更嚴重的是，如果收納方式不當，長期過度拉扯或強行對摺線材，極容易導致內部銅絲斷裂或外皮破損，引發安全隱患 。參考日媒教路的正確電線收納技巧，只需幾個簡單步驟，就能讓一大堆的充電線重回井然有序的狀態 。



電線纏繞的煩惱

對於大多數港人而言，書枱周圍通常堆滿了手機、平板電腦、智能手錶及Notebook的充電線 。這種雜亂不僅影響視覺上的美感，更會讓人難以辨認哪一條線對應哪一個設備 。若將這些未經整理的電線直接塞進抽屜或手提袋，它們會在移動過程中因摩擦和移位而自然散開，最終形成難以解開的死結 。因此，在存放之前，先將電線整體固定在插頭部分，是防止糾纏的最有效策略 。

使用八字收納法

要達成既整齊又不傷線材的收納效果，推薦嘗試一種基於「八字形」的整理方法 。這種方法的精髓在於保持線材自然的弧度，避免死角摺疊造成的損耗 。

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具體操作步驟如下：首先，順著線材的自然彎曲幅度，將電線盤繞成一個「8」字形 。在盤繞過程中，切記不要用力拉扯，應讓電線保持鬆緊適中的曲線 。接著，利用剩餘的長度，在靠近插頭的位置環繞數圈以作固定 。最後，將線材末端穿過八字形其中一個圓圈，並輕輕拉動另一端的圓圈來收緊 。這種結法並非死結，最大的優點是方便隨時拆解，且電線不會在收納空間內隨意擴張 。

經過實際測試發現，即使將多條以「八字法」整理好的充電線同時放入抽屜，它們也能各自保持獨立狀態，不會互相「勾搭」 。當需要使用時，輕輕一抽便能順暢展開，極大地減少了生活中的瑣碎壓力 。