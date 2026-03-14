直擊香港交易卡展覽2026｜過百攤位＋數十萬超珍藏PTCG卡隨時入手

直擊香港交易卡展覽2026，過百攤位＋超珍藏Pokemon TCG卡隨時入手｜全球收藏品市場價值持續攀升，集換式卡牌（Trading Card Game）已從純粹的興趣愛好，演變成具備高度投資價值的科技與文化產業。3月迎來本地卡牌界的年度亮點，於亞博舉行的「香港交易卡展覽2026」。本次展覽不僅規模創新高，更成功邀請到日本頂尖卡牌網店 Clove 強勢加盟。記者立刻現場直擊，看看有什麼值得各位卡迷入場的精彩點。



即買香港交易卡展覽 Hong Kong Trading Card Show 門券減$3兼免手續費

本次於亞洲國際博覽館5號展館舉行的「香港交易卡展覽2026」，規模擴展至超過150個國際及本地展商。參展陣容橫跨日本、馬來西亞、新加坡及美國等地，展現了卡牌文化的全球流動性。產品涵蓋面極廣，首當其衝的是持續風靡全球的寶可夢集換式卡牌，現場預計將展示多款絕版經典老卡與現今競技場上的熱門卡組。

一連兩日的香港交易卡展覽2026，一開場就已經人頭湧湧

隨著「香港交易卡展覽2026」正式揭幕，現場氣氛熱鬧非凡。記者現場觀察發現，展覽首日便吸引了大批收藏家與玩家提早守候，現場不僅有專業的鑑定交易，更充滿了同好交流的熱忱，展現出集換式卡牌文化深厚的社群基礎。

由PSA 1至10的足球比卡超，全套非常罕有。

不少罕見高價卡在現場交易

瑪莉奧比卡超

記者在現場不同的攤位中，可以看不少近來熱炒、罕見的Pokemon卡牌，如「梵高比卡超」、「郵票比卡超」，甚至不少卡迷的夢幻逸品「變裝比卡超」、「吶喊比卡超」及「瑪莉奧比卡超」都可以在現場不同攤位看到，想欣賞甚至入手的卡迷都值得前來觀摩。而且不少攤位有大量已評級（如PSA、CGC）的卡牌或未評級的散卡售賣，隨時可以搵到自己的心頭好（記者都在場搵到幾張稍低於市價的PSA卡作收藏）。

+ 4

還有不少畫師簽名的Pokemon卡展出

還有不少畫師簽名的Pokemon卡展出

另外，現場仍有不少攤位有原盒、散卡包以及福袋提供卡迷購買，記者在現場看到不少罕見的原包卡盒／禮盒包，如151 UPC、25周年 Pokemon Center版ETB等，如想搵罕見珍藏卡，亦可以前來碰一碰運氣。

一整套太晶伊貝

而在場更有不少攤位有「盲包」抽玩，隨時幾十蚊就可以抽到價值幾千甚至數萬元的值藏卡，吸引不少卡迷前來試手運。而且近年大熱的「AR抽」亦在現場大行其道，只需要百多至數百元，便可以不斷抽卡包，直至抽中AR卡為止，對於沒有手氣的卡迷而言，亦都是一個不錯的選擇。

151都有AR抽

有香港插畫家繪畫Pokemon主題的卡牌

在本次展覽中，日本大熱網上抽卡店 Clove 亦都在現場擺攤，有戶口的卡迷可以即場抽獎，隨時贏取PSA10卡，或罕有卡盒。如新開戶口的卡迷都可以抽獎，至少都可以贏取不同卡或卡包。

Clove亦都在現場讓卡迷抽獎

除了Pokemon卡牌，現場的運動球星卡區域同樣人頭湧湧。各類籃球與足球明星的簽名卡、球衣切割卡在燈光下顯得格外亮眼。與此同時，近年熱度極高的《One Piece》卡牌也佔據了顯著位置。許多展商不僅展示卡牌，更提供了專業的諮詢服務，指導新手如何辨別卡牌的稀有度與市場價值。

除了Pokemon卡外，亦有不少運動簽名珍藏

在卡牌收藏領域，信譽與品相鑑定是決定價值的核心因素。一入場就已經看到已在香港開始扎根的國際知名CGC鑑卡公司的攤位，各位卡迷可以更直接了解鑑卡的收費以及步驟。

不少卡迷聚精會神尋寶

值得關注的是，展覽現場不僅是成年人，也有許多家庭帶著小朋友穿梭於各展位之間。大會特設的兒童專場門票，讓年輕一代能夠在安全的環境下體驗收藏的樂趣，學習如何整理與保護自己的藏品。

一家大小前來睇卡

亦都有收藏家在會場展出／售賣他的日本「Pokemon郵票」套裝珍藏

VIP優先入場搶先機

為了優化展覽的觀賞與交易體驗，大會特別設計了分層次的入場制度。每日限量二百張的 VIP 門票，其核心價值在於「時間權利」與「空間品質」。VIP 持票者可於中午十二時提前一小時進入會場，這段專場時間對於尋找極其珍稀、具備高度升值潛力的卡牌至關重要。在人流較少的環境下，藏家能與展商進行更深度的技術交流與價格磋商，避免了公眾場開放後的擁擠。此外，VIP 禮品包內含不少禮品，如專用手提袋及評級卡保護殼。最引人注目的亮點則是針對 VIP 的專屬抽獎，大獎包括「台北雙人遊」，這無疑增加了門票的潛在附加價值。

香港卡牌展覽3月14-15日於亞洲國際博覽館舉行，來自全球150+參展商，帶來無數稀有珍品、經典老卡與現代熱門卡牌，無論資深收藏家還是剛入門的新手，都不要錯過這個充滿活力的交流平台！

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香港交易卡展覽 Hong Kong Trading Card Show 2026 資料



日期：14-15.03.2026

時間：12:00PM - 8:00PM

地點：亞洲國際博覽館Hall 5

門票價格｜01獨家減$3換購

VIP單日門票｜$200 ＊每日限量200名額

VIP門票專享禮遇

▶ 提前1小時入場（最早中午12時入場）

▶ 限定卡展禮品包（含手提袋、評級卡保護殼等）

▶ 參與VIP專屬抽獎，有機會贏取「台北雙人遊」大獎！

頭獎 - 台北雙人來回機票，參加2026年體育卡牌及收藏品嘉年華，包含兩晚住宿

二獎 - 評級體育卡牌，價值不低於1000港元

三獎 - 評級集換式卡牌，價值不低於500港元

四獎 - 評級集換式卡牌，價值不低於500港元

週末通行門票

成人｜$50

小童｜$30 ＊14歲以下適用

▶ 玩足兩日

▶ 最早中午1時入場

單日門票

成人｜$40

小童｜$20 ＊14歲以下適用

▶ 玩足兩日

▶ 最早中午1時入場