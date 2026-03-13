林憶蓮香港演唱會2026｜SL會員信用卡優先公售攻略｜連結、座位表

林憶蓮香港演唱會2026｜SL會員、信用卡優先 公售攻略，連結、座位表｜HKTicketing購票心得｜睽違九年，Sandy 將於五月回歸香港並首度進駐啟德體育園主場館，舉行林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》！SL Fan Club優先訂購於3月12日下午3時開始發售！究竟如何優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



林憶蓮香港演唱會《迴響Resonance 2.0》 詳情

2025 年，林憶蓮的《迴響 Resonance》巡演橫掃中國內地 34 場，場場爆滿。2026 年，《迴響 Resonance 2.0 - Reconstructed》 將在香港這座音樂起點開啟 2.0 序幕。無論你是想在近距離與天后對望，還是在看台區萬人大合唱《至少還有你》，這場一連兩晚的視聽饗宴歌迷們絕對不容錯過！

林憶蓮的《迴響 Resonance 2.0》香港演唱會｜3.12 SL Fan Club發售

開放對象： 同時接受會員及非會員訂購。

訂購票價： 僅限訂購HKD 1688 / 1188 / 988 三種票價。

訂票手續費：內部訂購每張門票收取HKD 100 的手續費，SL Fan Club另收取每張HKD 20的手續費。

門票安排： 按照收到訂票電郵的次序交予主辦機構，具體位置由主辦機構安排，SL Fan Club 不會預知或保證位置。

訂票日期 ： 如需訂購不同日期的門票，請分開電郵，不接受一封電郵同時訂購兩天門票。

訂票數量： 總訂票數量不限，但每封電郵最多可以訂購共六張門票，超過六張以上，需要分開電郵。

開賣時間：2026年3月12日下午3時

電郵地扯 : sandylamfanclub@gmail.com

內文信息：

日期：(選擇所需日期，刪去不適合選項) 5月16日 / 5月17日

中文或英文全名： (僅需提供一位與身份證明文件一致的訂票者全名，例如：林憶蓮或 Lam Yi Lin)

電郵地址：(將用作收取訂單付款連結，務必核對填寫正確)

手機號碼 : (連地區號碼，例如：852-12345678)

票價： (保留所需票價，刪去不適合選項) $1688 / $1188 / $988

數量： (請填寫所需數量)

確認程序： SL Fan Club 收到訂票電郵後，系統會自動發出「Auto-reply」確認收到電郵。

付款通知： 預計在3月20日門票公開發售前，會收到由快達票發送含付款連結的電郵或電話短訊，請通過信用卡、微信支付或支付寶等方式付款。

取票方式： 容後確定，有機會以二維碼或實體票入場。如果實體票，根據過往經驗，預計於演出前約一星期出票，SL Fan Club將在港島區及九龍區各設一個地點派發，外地歌迷取票會另作安排，詳情屆時再在本專頁公佈。

門券票價分爲$ 1,688 / 1,188 / 988 / 788 / 588(全坐位)

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》．香港站｜3.16 東亞信用卡優先發售

開賣時間：2026年3月16日上午10時

開賣連結：HKTicketing

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》．香港站｜3.20 公開發售

開賣時間：2026年3月20日上午10時

開賣連結：HKTicketing

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

林憶蓮香港演唱會2026 座位表（暫以孫燕姿作參考）

林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會」座位表及門券價錢為港幣 $ 1,688 / 1,188 / 988 / 788 / 588(全坐位)

林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會演出日期

林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會 演出日期為2026年5月16日及2026年5月17日，合共2場。

林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會 公開發售資訊

孫燕姿香港演唱會2026東亞信用卡於3月16日起接受優先訂票，然後3月20日於HKTicketing快達票公開發售！

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

林憶蓮香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「林憶蓮《迴響》巡迴香港演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。