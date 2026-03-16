MacBook Neo 被視為最強新一代「文書筆電」，最適合大專生寫文、做report、剪輯影片。選購256GB容量版本定價$4,799；但「抵處未算抵」，只要你年滿18歲、並擁有使用 Apple 教育優惠資格，再達到2個要求，就可以用低至$2,849出機！



>> Apple 網上商店， 新款即時逐一睇 <<

立即購買：iPhone｜AirPods｜Macbook｜Apple Watch｜iPad

如何以$2,849買 MacBook Neo？

MMPOWER World Mastercard 迎新送$1,000蘋果禮品卡

經Moneyhero成功申請恒生MMPOWER World Mastercard，可選擇多達14項開卡迎新優惠。只要你是全新信用卡用戶（要求1），即可得到$1,000 Apple Store 禮品卡，可在蘋果網店或實體店選購Macbook、iPad等可用在學習的產品。再加上Apple 教育優惠，即可用最平 $2,999 購買MacBook Neo 256GB 版本。如選擇在網上簽帳（要求2），更可再享5%回贈，等同以$2,849出機。（申請信用卡須年滿18歲、並要擁有使用Apple 教育優惠資格）

MMPOWER World Mastercard 迎新送$1,000蘋果禮品卡

MacBook Neo大專生最低$2,849出機｜滿18歲再達2要求賺盡教育優惠

>> Apple 網上商店， 新款即時逐一睇 <<

立即購買：iPhone｜AirPods｜Macbook｜Apple Watch｜iPad

伸延閱讀：MacBook Neo 教學優惠$3999出機｜適合哪類用家？存2大痛點你要知

究竟這部 MacBook Neo 是否真的物超所值？還是單純是舊零件的「縫合怪」？本文將從性能、操作感及購買建議三匪面，為有意入手的用家深度分析。

MacBook Neo上手玩｜學生文書神機？教育價$3999 A18 Pro有M1效能（陳錦洪 攝）

伸延閱讀：平價MacBook Neo 抵玩價$4799｜學生價4K有找．4色機身有胭脂粉紅

Apple 剛發表了入門價不用5千元的全新蘋果手提電腦 MacBook Neo，行 A18 Pro 核心最平256GB SSD版僅售$4,799，學生使用教育優惠價則 HK$3,999 起！打破了 Mac 系列一貫的價格定點，更在機身顏色及輕便度上大做文章，當中最搶手一定是粉紅色（胭脂色）。