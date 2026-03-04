平價 MacBook Neo 正式面世！定價 HKD4,799 起、3月11日開售｜預算有限又想轉用 Mac 系統的新手，Apple 剛發表了入門價不用5千元的全新蘋果手提電腦 MacBook Neo，行 A18 Pro 核心最平256GB SSD版僅售$4,799，學生使用教育優惠價則 HK$3,999 起！打破了 Mac 系列一貫的價格定點，更在機身顏色及輕便度上大做文章，當中最搶手一定是粉紅色（胭脂色）。



平價MacBook Neo抵玩價$4799起｜行A18 Pro．4色機身胭脂粉紅必火

MacBook Neo 價錢與機身顏色：HKD4799 起極具性價比

今次蘋果將定價大幅下調，256GB SSD 版本只需 HKD4799 起即可入手，512GB 版本的鍵盤更加設Touch ID指紋解鎖，也不過賣 HK$5,499，堪稱史上最抵買的 MacBook。除了價錢吸引，鋁金屬機身更一口氣推出四款絕美顏色供用家選擇，分別是經典的銀色、低調優雅的靛藍色、溫柔的胭脂色，以及充滿活力氣息的全新柑橘色。

A18 Pro 晶片加持：文書處理與 Apple Intelligence 完美應付

這款 MacBook Neo 與一般蘋果手提電腦最大分別，是搭載 iPhone 16 Pro Max 使用的 A18 Pro 晶片，對於日常的網頁瀏覽、串流睇片、處理試算表或是基本的相片編輯，都能夠流暢應付。根據官方數據，其日常運作速度比市面的 Intel Core Ultra 5 PC 更快。此外，A18 Pro 內置的 16 核心神經網絡引擎，能完美支援 macOS Tahoe 及最新的 Apple Intelligence 功能，足夠運行各種人工智能指令。

13吋 Liquid Retina 屏幕與輕巧機身：方便攜帶到處走

MacBook Neo 重量只有約 2.7 磅／1.22kg（13" M4 MacBook Air 重1.24kg）配合圓潤修邊的設計，手感舒適且方便放入背囊。13 吋的 Liquid Retina 屏幕支援高達 500 尼特亮度和 10 億種顏色顯示，無論是睇片或是執相剪片，色彩鮮艷細緻又精準，屏幕加入了防反光塗層，即使在戶外陽光下使用也不刺眼。

16小時超長續航力與無風扇設計：寧靜專注的體驗

外出工作最怕遇到電量不足的尷尬情況，受惠於 Apple 晶片的超高能源效益，這部手提電腦充滿電後可提供長達 16 小時的電池續航力，足夠你應付整天的上課或工作需求，出門連火牛也可以不帶。值得一提的是，MacBook Neo 採用了無風扇設計，這意味著無論你開啟多少個網頁或應用程式，它都能保持完全靜音運作。配合 1080p FaceTime HD 鏡頭及支援空間音訊的雙揚聲器，提供出色的視聽體驗。

MacBook Neo 功能表

處理器晶片：Apple A18 Pro 晶片（配備 5 核心 GPU 及 16 核心神經網絡引擎）

屏幕規格：13 吋 Liquid Retina 屏幕（2408 x 1506 解像度、500 尼特亮度）

機身重量：約 2.7 磅（約 1.22 公斤）

電池續航力：長達 16 小時

鏡頭及音效：1080p FaceTime HD 鏡頭、雙咪高風、支援空間音訊之雙揚聲器

輸入設備：精妙鍵盤（Magic Keyboard）、大型多點觸控板、支援 Touch ID 指紋解鎖（限512GB版本）

機身顏色：銀色、靛藍色、胭脂色、柑橘色

作業系統：macOS Tahoe（支援 Apple Intelligence）

價錢：256GB 配備精妙鍵盤 HK$4,799 起

512GB 配備精妙鍵盤及Touch ID HK$5,499 起

發售日：已接受預訂、3月11日上市