MacBook Neo 是蘋果最新發表的手提電腦， 以港幣 $4,799 起的震撼價登場，若配合教育優惠，更只需 $3,999 就能入手。這部定位於「人生第一部 Mac」的產品，選用了與 iPhone 16 Pro 同級的 A18 Pro 晶片。究竟這部「平民版 MacBook」是否真的物超所值？還是單純是舊零件的「縫合怪」？本文將從性能、操作感及購買建議三匪面，為有意入手的用家深度分析。



優點｜iPhone 用家加入 Mac機家庭好機會

MacBook Neo 定位就是吸引 iPhone 用家嘗試使用Mac機電腦的入門產品，使用的iPhone 16 Pro 同級CPU A18 Pro 可以完美運行MacOS及iOS app，加上與iPhone/iPad近乎完美的互通生態鏈，比如將手機投射到電腦芒操作、無線 AirDrop 過相、分享個人熱點等等、操作都非常方便。

MacBook Neo上手玩｜學生文書神機？教育價$3999 A18 Pro有M1效能（陳錦洪 攝）

痛點1｜A18 Pro 晶片性能點評：單核強勁但多工處理有壓力

不少科技愛好者關注 A18 Pro 搬到電腦上的表現。實測數據顯示，其單核心效能非常突出，足以媲美 M3 甚至 M4 晶片。然而，受限於手機架構，其多核心與圖形處理效能則僅與數年前的 M1 晶片相若。對於日常瀏覽網頁、處理 Office 文書、甚至進行簡單的 4K 影片剪輯，MacBook Neo 絕對勝任有餘；但若涉及重度 3D 渲染或專業級多軌剪片，用家或會感受到性能樽頸。

痛點2｜操作體驗有別：4:3 屏幕與機械式觸控板的取捨

與現有的 MacBook Air 不同，Neo 採用了與 iPad 相同的 4:3 屏幕比例。雖然觀看電影時上下黑邊較明顯，但在處理文書檔案或長網頁時，垂直空間反而更多。要注意的是，為節省成本，這部機的鍵盤不設背光燈，且觸控板捨棄了 Force Touch 壓力感應，改用傳統機械式開關。用家在按壓觸控板時會感覺到實體的回彈，而非 Air 或 Pro 系列那種細膩的震動回饋。

操作體驗有別：4:3 屏幕與機械式觸控板的取捨（陳錦洪 攝）

操作體驗有別：4:3 屏幕與機械式觸控板的取捨（陳錦洪 攝）

MacBook Neo 值得買嗎？針對不同用家的購買貼士

如果您目前是 iPhone 用家，想低成本進入 Apple 生態圈，MacBook Neo 的無縫連接功能（如無線投影、AirDrop 及個人熱點分享）將帶來極大便利。對於大學生處理論文、普通上班族作輕量辦公，Neo 的性價比完勝市場上同價位的 Windows 筆電。但如果您本身已是 M1 或更高等級的 MacBook 用家，Neo 在屏幕質素及連接埠速度上的縮水，未必能帶給你升級感，建議維持現狀或直接考慮 MacBook Pro 系列。

輕量文書+睇片娛樂｜非常推薦、CP值比同價PC筆電更高

需要重度多工的專業用家｜不太建議、資金不足才考慮

舊Mac友升級｜你一定不會滿意、花多點買更好型號吧



總論：MacBook Neo 性價比高．用家對 Apple 太嚴苛

不少只看功能的「Spec友」罵 MacBook Neo 是舊零件六神合體的縫合怪，但縫合起來的成果，作為作為一部輕量文書影視娛樂手提筆電，性價比超高。

市面 $4000港元定位Windows筆電需求極大，比如 ASUS Vivobook Go 15 及 HP Laptop 15-fd1237TU 都是熱賣款式；它們大概提供到intel Core 3 ／ 256GB容量／16GB RAM的硬件規格；MacBook Neo 性能相約，加上設計精美、機身有4種靚色選擇，根本不愁銷路。如果不是罵 Apple 硬件規格差有收視，相信不會被人罵得那麼慘。

