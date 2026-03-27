豐澤開倉特賣場3月直擊｜三星手機、iPad、M5 MBP等家電劈價1折起

豐澤開倉特賣場 2026年3月現場直擊｜2026年3月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次主打大量手機、iPad、M5 MacBook、iMac及筆電3折起，Samsung、Honor、Huawei、三星手機平板外，還有大量家電特價。場內還有Dyson、小米、Panasonic家電；仲有大量雪櫃、空清機、冷氣機、洗衣機陳列品、整修品劈價出清，馬上公開現場直擊圖片。



豐澤開倉特賣場2026年3月最強一擊

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！記者留意到今次都幾多款式算新的Apple產品，另外還有iPad及Pad Air，以及其他平板。

iPad Air非常抵玩

現場有不少M5 Macbook Pro開倉價發售

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPhone、其他手機、iPad及其他平板電腦、智能手錶、藍牙耳機

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 3月詳情



日期：2026年3月27至4月7日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

