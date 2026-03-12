荃灣豐澤開倉特賣場3月｜Apple三星手機平板家電劈價｜登記連結
豐澤開倉特賣場 3月 2026｜2026年首場豐澤開倉於3月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，精選電子產品包括：Apple iPad Air / Samsung Galaxy S25 Ultra/ Galaxy Book 5 Pro等，而且更有不少相機、家電等19折起。今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至3月22日期間登記抽籤！名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！
今年2026年3月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括：精選電子產品包括Apple iPad Air / Samsung Galaxy S25 Ultra/ Galaxy Book 5 Pro；人氣相機低至3折，包括Canon 輕便相機/ Sony 影像網誌相機；熱賣家電低至19折，包括Philips 榨汁機/ Dyson 空氣清新機等。還有不少陳列品、整修品或退換品等。
今次豐澤特賣場由月3月27日至4月7日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至3月22日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早利用Fortress豐澤官方app或以下網址登記抽籤才可進場。
👇👇今次3月27日至4月7日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇
上次11月份豐澤開倉特賣場 重溫精選產品👇👇
📱iPhone、其他手機、iPad及其他平板電腦、智能手錶、藍牙耳機
相機
🖥手提電腦/屏幕/打印機
📺小家電（煮食、清潔、美容）
📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）
荃灣豐澤開倉特賣場2026 3月詳情
日期：2023年3月27至4月7日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止
2026年豐澤特賣場幾時會再開倉？
2026年荃灣豐澤3月份開倉特賣場又再舉行，一連多日有大量開倉、陳列品優惠價發售，即睇詳細介紹。
2026年3月荃灣豐澤開倉特賣場有咩優惠商品同開倉貨賣？
荃灣豐澤開倉特賣場有家電、手機、平板電腦賣，想知有咩款式就要睇詳細介紹。
荃灣豐澤開倉特賣場可唔可以walk-in 入場？需要預先登記嗎？
荃灣豐澤開倉特賣場唔可以Walk-in，需要事前登記抽籤，登記方法請詳細介紹。
荃灣豐澤開倉特賣場如何付款？
現場可用現金、八達通及信用卡等付款，不過要消費滿一定金額才可使用信用卡。想知有什麼優惠產品即睇詳細介紹。