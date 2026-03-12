荃灣豐澤開倉特賣場3月｜Apple三星手機平板家電劈價｜登記連結

豐澤開倉特賣場 3月 2026｜2026年首場豐澤開倉於3月又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，精選電子產品包括：Apple iPad Air / Samsung Galaxy S25 Ultra/ Galaxy Book 5 Pro等，而且更有不少相機、家電等19折起。今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至3月22日期間登記抽籤！名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！



今年2026年3月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括：精選電子產品包括Apple iPad Air / Samsung Galaxy S25 Ultra/ Galaxy Book 5 Pro；人氣相機低至3折，包括Canon 輕便相機/ Sony 影像網誌相機；熱賣家電低至19折，包括Philips 榨汁機/ Dyson 空氣清新機等。還有不少陳列品、整修品或退換品等。

今次豐澤特賣場由月3月27日至4月7日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至3月22日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早利用Fortress豐澤官方app或以下網址登記抽籤才可進場。

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為去年特賣場實況）

👇👇今次3月27日至4月7日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

荃灣豐澤開倉特賣場2026 3月詳情



日期：2023年3月27至4月7日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

