網民質疑洗冷氣是智商稅？台電解釋每年可慳多少電﹑改善空氣衛生

洗冷氣是智商稅？｜在香港潮濕悶熱的春﹑夏，冷氣機無疑是每個家庭的救命草。然而，隨著近年坊間洗冷氣服務大行其道，網絡上亦出現了不少質疑聲音。有網民在PPT發文質疑，近年常見到鼓勵洗冷氣，這令不少用家開始反思：花費數百﹑千元聘請專人上門洗冷氣，究竟是不是智商稅呢？



這場關於洗冷氣是否必要的辯論，源於有用家觀察到舊時代的冷氣機似乎格外耐用，甚至在未經深度清洗的情況下仍能運作數十載。該網民指出，現時專業洗冷氣的費用每部大約需要$500～$800，這對於普通家庭而言是一筆不小的開支。

這項提問在網路上引發了極大迴響。支持清洗的用家認為，只需往冷氣機的出風口內望一眼，就能看到裡面積累的灰塵與霉菌，景象極其恐怖。長期不洗，開機時甚至會散發出一股難聞的霉味。然而，亦有部分用家分享了負面經驗，指洗完冷氣後，機身的震動與噪音反而變大，懷疑是清洗過程中零件移位所致。

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台電數據揭示慳電真相

針對洗冷氣是否能省電的疑慮，電力部門早有明確的數據支持。台電曾公開宣導，定期清洗冷氣濾網對於節約能源具有顯著成效。數據顯示，若能維持每隔兩至三週清洗一次濾網的習慣，冷氣機每年大約可省下 10% 的電費。以每日運作計，平均一天可省下約 0.47 度的電力。

這種省電效應源於冷氣機的運作原理。當濾網佈滿灰塵，系統必須消耗更多電能來維持足夠的進風量，這不僅導致冷房效果變差，更令壓縮機長期處於高負荷運作狀態。因此，維持濾網潔淨不僅是為了省錢，更是為了提升冷房速度，讓室內溫度能在更短時間內降至舒適水平。此外，台電亦特別提醒，清洗濾網時應避免使用過硬的刷具大力刷洗，亦不應將濾網放在太陽下曝曬，以免高溫導致濾網變形或脆化。

隱藏的健康威脅：霉菌與細菌的溫床

除了經濟效益，冷氣機內部的衛生狀況直接關係到家人的呼吸道健康。大金空調指出，冷氣機內部是一個相對潮濕的環境，當機器運行一段時間後，內部零件會吸附大量灰塵與髒污。在缺乏清洗的情況下，這些污垢會成為黴菌與細菌生長的最佳場所。

當用家啟動冷氣時，這些肉眼難見的孢子與病菌會隨風吹向全屋。這解釋了為何許多人在吹冷氣時會感到皮膚過敏、流鼻涕或誘發呼吸道疾病。除了產生霉味與臭味，內部的積垢更會阻礙冷凝器的散熱效率，導致冷度不足，進一步造成電力消耗。因此，定期的深度保養不僅是為了維持機器的物理性能，更是為了確保室內空氣不被二次污染。

因此，就算沒有花錢找專業人士來洗冷氣，用家也應該在日常使用，以及轉季前後，定期為冷氣進行簡單清潔，提高冷氣的效率和衛生情況。